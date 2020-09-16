  • 29°C
香港時間 : 2020916日 (三) 23:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 小鬼離世 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】一文看清9月16日確診者住址到訪處　有患者確診前訪時代廣場及海港城

社會 22:31 2020/09/16

分享：

熱門 小鬼離世 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

今日（16日）新增確診個案中，有患者確診前曾訪海港城等地方。（經濟日報資料圖片）

本港今日（16日）新增9宗新冠肺炎確診個案，撇除4宗屬輸入個案，其餘5宗是本地個案，均與早前個案有流行病學關連，包括1人屬大圍交通城群組，另有2人與屯門都城餐廳確診食客有關。詳情即睇：【下一頁

患者詳細住址及到訪地方如下：

  • 第4977宗：45歲男子，居石硤尾石硤尾邨美賢樓，屬大圍交通城群組，9月14日曾訪銅鑼灣時代廣場，9月15日曾訪屯門鴻昌工業中心一期、尖沙咀海港城及大圍交通城大廈
  • 第4979宗及第4981宗：10歲女子及48歲女子，均居於屯門兆禧苑樂禧閣，由檢疫中心送院，為屯門都城餐廳確診食客家人
  • 第4982宗：21歲男子，居長沙灣昇悅居7座，由檢疫中心送院
  • 第4983宗：72歲女子，居長沙灣麗翠苑麗柏閣，由檢疫中心送院

【新冠肺炎】屯門五邑鄒振猷學校11歲學生初步確診　校方暫緩小六生面授課堂安排

普及社區檢測計劃結束，發現確診患者涉及6個群組，詳情即看：【下一頁

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：陳正怡

疫情 時代廣場 海港城 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【小鬼離世】台灣藝人「小鬼」黃鴻升離世　發現時屍體已僵終年36歲
今日 13:04
【小鬼離世】台灣藝人「小鬼」黃鴻升離世　發現時屍體已僵終年36歲
【小鬼離世】楊丞琳聞初戀情人小鬼死訊　崩潰大哭：怎麼回事
今日 13:36
【小鬼離世】楊丞琳聞初戀情人小鬼死訊　崩潰大哭：怎麼回事
【重男輕女】港女打工賺1.3萬畀7千家用死慳13萬開店　被父逼全數幫爛賭兒還錢︰生錯你
13:04 2020/09/15
【重男輕女】港女打工賺1.3萬畀7千家用死慳13萬開店　被父逼全數幫爛賭兒還錢︰生錯你