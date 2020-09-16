【新冠肺炎】一文看清9月16日確診者住址到訪處 有患者確診前訪時代廣場及海港城
社會 22:31 2020/09/16
本港今日（16日）新增9宗新冠肺炎確診個案，撇除4宗屬輸入個案，其餘5宗是本地個案，均與早前個案有流行病學關連，包括1人屬大圍交通城群組，另有2人與屯門都城餐廳確診食客有關。詳情即睇：【下一頁】
患者詳細住址及到訪地方如下：
- 第4977宗：45歲男子，居石硤尾石硤尾邨美賢樓，屬大圍交通城群組，9月14日曾訪銅鑼灣時代廣場，9月15日曾訪屯門鴻昌工業中心一期、尖沙咀海港城及大圍交通城大廈
- 第4979宗及第4981宗：10歲女子及48歲女子，均居於屯門兆禧苑樂禧閣，由檢疫中心送院，為屯門都城餐廳確診食客家人
- 第4982宗：21歲男子，居長沙灣昇悅居7座，由檢疫中心送院
- 第4983宗：72歲女子，居長沙灣麗翠苑麗柏閣，由檢疫中心送院
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記者：陳正怡