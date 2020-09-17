【第4間分店】誠品奥運分店9月23日開幕　試業期間消費滿$200即贈$50現金券

▲ 誠品奥運分店即將開幕！（王芷瑩攝）

誠品書店將於奥海城開設第4間分店，新店將於9月23日開幕，並於9月17日至9月22日試業期間推出優惠。

誠品奥運分店以一艘船為設計靈感，店內裝潢都有船艙及海洋的元素，設有不同的區域，例如誠品兒童館、特式主題書櫃、文具館、食物區、人文及社會書藉區等等，總藏書量超過40,000冊。

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誠品兒童館

誠品奥運分店打造了兒童新地標，館內讀物及教玩具逾10,000件，涵蓋兒童刊物、繪本、青少年讀物和益智玩具等，照顧不同年齡兒童的發展所需。

新店限定「對映香港」

奧運匯聚舊街坊新住客，仿若香港縮影混凝於此。因此特設《對映香港》主題展以書對映，從不同切面反照新舊香港，亦於年代穿梭，細看作者痛愛著的香港故事。

從歷史、居民、住屋、電影等多個面向切入，各以兩本書對映新舊香港；就算世界急速在變，唯有文字能作紀錄，呈現最真實的香港。

大比例重點書推薦

新店設有暢銷榜反映讀者閱讀喜好，熱銷類型以人文和生活閱讀為主。選書則於每月推薦8本中文書、4本外文書，以拓展閱讀視野為重心，將更多不同領域的好書介紹給讀者。

新店更特設大比例重點書推薦平台，詮釋閱讀的想像，為讀者引介細閱。

誠品風格文具館

風格文具館素來引進國內外重要設計文具文創品牌，包含紙膠帶、精選文具品牌、各式筆記本、書寫用具、紙製品、辦公事務用品、收納整理、兒童文具用品等，呈現生活與事務用品的優雅美感。

試業優惠

誠品書店奧運店將於9月23日正式開幕，並於9月17日至9月22日試業。客人於試業期間憑單筆消費滿$200，即贈$50現金券。

大家領取現金券後，可於9月23日至10月31日於香港全線誠品書店使用，每單筆消費$350即可使用乙張。

誠品書店奧運店詳情：

地址：西九龍奧海城3期地下高層UG55-58, 80-88號舖

電話：待更新

營業時間：週一至週五11:00-21:00，週六、週日及公眾假期10:30-21:30

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責任編緝：王芷瑩