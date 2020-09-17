「安基司」建新校支援科研　學生夢想成真設計玩具推市場

▲ 安基司教育集團執行校董蔡加敏（右）宣布，擬於元朗興建全新私立學校安基司學校，2023年開校後再籌辦「一條龍」中學，完成其母、安基司創辦人兼校監蔡李惠莉（左）的心願。 （曾耀輝攝）

「玩具大王」蔡志明妻子李惠莉20年前創辦的安基司幼稚園暨國際幼兒園，至今已有3所分校。擔任安基司教育集團執行校董的蔡氏家族長女蔡加敏，最新宣布擴大安基司的教育版圖，斥資逾10億元在元朗凹頭開辦全新私立學校安基司學校（小學及幼稚園），佔地面積達15萬平方呎，料於2023年落成啟用。

蔡加敏表示，小學部將設國際化課程，主打STEAM教學，培育創意及創科能力，更會借助集團網絡力量，讓學生「夢想成真」，鼓勵學生自行設計玩具甚至推出市面；小學開校後將再籌辦設有IB課程的中學，目標讓學生一條龍直升小學及中學，以達成其母早年辦學的心願。

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安基司幼稚園暨國際幼兒園3所分校，分別位於大埔、粉嶺及滌濤山，大埔富萊花園正校便是蔡太於2000年開辦的首所學校。蔡加敏說︰「初初校監（蔡太）在20年前辦學，其心願一直是由幼兒園一條龍直上小學、中學，湊巧我們物色到這塊地，未來我們都會朝着這個方向，開辦中學。」

冀辦中學 將來一條龍直升

現任3所安基司幼稚園校長的鄭玉萍，亦將兼任新校幼稚園部校長，鄭說，這20年來不少家長表達希望讓子女升讀由安基司教學團隊自家營運的小學甚至中學，「他們（家長）已習慣安基司的教學模式，小朋友亦很喜歡我們，（學校）好像一個學習園地和樂園」，因此她亦曾向校監轉達家長的提議。

▲ 安基司幼稚園暨國際幼兒園，現有3所分校。 （受訪者提供圖片）

安基司營辦私立國際課程幼稚園多年，蔡加敏表示，觀察到國際課程愈來愈受歡迎，「見到小朋友能探索更多、做到全人發展」。她兒時分別接受過傳統學校及國際學校教育，有感傳統教育較注重學術、「填鴨式」，「小朋友不是不聰明，而是缺乏發揮空間。未來社會需要運用到多元智能及創意空間，但往往傳統學校無機會讓他們發揮」，故希望在小學提供本地的國際化課程，摒棄死記硬背，提倡愉快學習、在遊戲中學習，「我們集團做玩具、做教育，好鍾意令到小朋友開心」。

玩具大王妻創辦 培育創新

蔡加敏指，課程重點是發展STEAM教育，結合科學、技術、工程、藝術及數學元素，以啟發學生潛能及建立自信心，培育新一代成為具創意思維及創科能力的人才， 並強調建立學生的正向思維，提升解難能力及增強自信心等。

同為旭日國際集團副主席的蔡加敏指，旭日全力支持轄下安基司開辦中小幼一條龍的教育計劃，而學校將利用安基司集團的網絡，為學生提供更多科學探索、科研工程及人工智能（AI）等接觸機會，學生更有機會實踐其創新科研，發明玩具產品並推出市場。

她提及，旭日具備玩具製作儀器、研發及設計部門等，可支援學生，讓他們認識整個玩具生產以至銷售過程，「玩具設計需要具備STEAM元素，香港小朋友還未有機會設計自己喜歡的玩具，這對他們的發展及興趣來說都有好處；相信小朋友都想做，現在希望可以令他們夢想成真」。

選址元朗凹頭 2023啟用

新校選址元朗凹頭錦田河畔，蔡加敏指，選址考慮到現時3間分校同樣位處新界，加上該處環境優美，初次到場已有「好學術」的感覺，遂早於數年前已購入地皮及開始構思建校，去年初起着手設計校園，稍後將向教育局申請註冊。

工程負責人鄭國雄表示，集團斥資過千萬元請來英國設計公司設計中西合璧的校園，因選址屬商業用地，毋須更改土地用途，建校項目已於7月獲規劃署批准，現正展開上蓋工程，預計2022年第二季完成工程，2023年可正式啟用。

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記者：馮琪雅