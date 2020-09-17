安基司教育集團新校舍6層高　國際化課程主打STEAM教育

▲ 最快於2023年落成啟用的安基司學校（小學及幼稚園）選址新界元朗凹頭錦田河畔，佔地面積達15萬平方呎，，圖為設計圖片。（校方提供）

安基司教育集團擬斥資逾10億元，在元朗凹頭發展一所全新私立學校安基司學校（小學及幼稚園）。執行校董蔡加敏表示，新校園選址新界元朗凹頭錦田河畔，佔地面積達15萬平方呎，新教學大樓將是一幢中西合璧及現代化設計的6層高學習空間，計劃於2022年開始招生，各級提供75個名額，待校舍於2023年落成啟用後入學。

佔地15萬平方呎

蔡加敏稱計劃於小學部推行強調STEAM教育的本地國際化課程，以預備銜接中學的國際預科文憑（IB）或普通教育文憑（GCE）課程，以英文作為主要教學語言，同時採用普教中，涵蓋數學、科學及音體藝等科目，亦會由初小開始引入西班牙文及法文等外語課程，學校擬在全球招聘合適的校長及外籍教師。

她續指，為配合學生未來需掌握的創科、語文及解難能力等學習體驗，校園將設有21世紀資訊網絡教室、STEAM及編程實驗室，以及先進音樂、視覺藝術及表演藝術廳；運動設施包括25米室內恆溫游泳池、足球場、籃球場及緩跑徑運動場，以及附設有機農場花園、面積達8萬平方尺的綠化園林區，更多設計圖片，詳情即睇：

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2022年招生 每月學費8千至1萬

她表示，新校將採取活動教學及小班教學，各級設75個名額，每班25人，2022年起招收於翌年入學的首批學生，包括2歲學前班（N班）、幼稚園幼兒班至高班（K1至K3），以及小一至小三共7級，小學部將預留最少一半學額優先取錄轄下幼稚園畢業生，意即本學年起入讀其轄下3所幼稚園K1學生，將有機會獲優先取錄升讀新校小一；集團稍後將向教育局申請學校註冊。

校方稱暫未擬定新校學費，以及尚未決定會否仿效其他私校及國際學校要求學生家長購買學校債券，但蔡加敏透露，初步估計首年學費，幼稚園及小學每月分別超過8,000及1萬元，但暫未決定全年收取多少期學費；若按其轄下幼稚園分校收取11期學費推算，全年學費將介乎8.8萬至11萬元。

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記者：馮琪雅