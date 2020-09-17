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【救命手錶】男子騎單車撞頭失去意識　Apple Watch 「摔倒感應」功能代報警

健康 10:30 2020/09/17

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男子騎單車撞頭失去意識，Apple Watch 成功救他一命。

獨居或習慣獨自外出活動的人士，雖然可享受一個人的樂趣，但當發生意外時往往身邊沒有人可以即時施予援手。美國1名男子於公園騎單車時撞傷頭失去意識昏迷路邊，幸得Apple Watch偵測到他摔倒，立刻報警召喚救護車，成功救他一命。

綜合外媒報道，62歲的Bob Burdett到華盛頓的濱江州立公園騎單車，但在他與兒子會合叮，Bob 突然出意外重重摔倒，頭部著地昏迷不醒人士。他左眉處嚴重受傷，血流不止。當時附近沒有途人經過，Bob命懸一線。

此時，Bob的Apple Watch偵測到他摔倒，自動聯絡早前預設的緊急聯絡人，即是Bob的兒子。兒子收到Apple Watch 發出預設的求救SMS，表示偵測到Bob摔倒，並附上事發地點的地圖位置，兒子即時駕車前往，當他抵達時父親已不在該處。原來Apple Watch同時已第一時間報警及召喚救護車，隨後兒子亦收到Apple Watch第二則SMS，表示父親已送往某間醫院。

Apple Watch設有fall detection跌倒感應功能，令Bob成功脫離險境，否則救援人員或需花大量時間搬救在偏僻山間暈倒的Bob，隨時因而失救。

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責任編輯：羅嘉欣

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