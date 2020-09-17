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【新樓樓花】從不買樓花怕貨不對辦 曾智華：不少朋友收樓時谷到爆

休閒 10:15 2020/09/17

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過去的日子，我肥碌買過幾間樓，全部舊樓。有朋友問：「乜你唔喜歡住新樓咩？」

正常人，當然喜歡住新樓。但在香港，不少新樓都「假假哋」，所以，咪搞我！

點解假假哋？因多數新樓都會在得地盤加部分工程進行中就開售，賣樓花。

大佬，貨都未見過就大拿拿落一千幾百萬元決定？別人點樣我唔知，但就咪搞我。

小弟只買二手樓或現樓，因樓宇一切優缺點，一目了然，唔會似買新樓，有機會貨不對辦。新樓銷售書及廣告，多製造「美麗幻想」俾買家，不少為「空中樓閣」。

不過，無得怨人，願者上釣。

我認識無數老友，收樓時，谷到爆，其中一位乃政府高官，要親自揸住大疊彩色貼紙，將全間新樓變連儂牆，太多地方貨不對辦了。結果，當然投訴。不過，你投訴，發展商唔係無反應，但只慢慢逐樣執，令你半天吊損失慘重。

點解？因水電木工及玻璃工……瓣瓣輪流慢慢執，半年仍未收科。

意即，你根本無法入伙或開始裝修。半年租金等於幾多錢？結果，不少新業主投降自己搞。

小弟家住附近，過去五年有幾個大型新盤落成，又見證「過咗海話之你」情況。

有個千戶大盤，開賣時，嘩，出動數十花王搞到綠草如茵、鮮花處處，靚到飛起。

不過……如今入伙三年，單單外圍五百米的綠色花草，已變雜草叢生，原有植物大部分枯死。點解會咁？因為，氹你買時就「扮到天仙咁靚」，如今入晒伙，即「過咗海」，當然放軟手腳啦！

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全文刊於《經濟日報》，原題為「過咗海後雜草叢生」

撰文 : 曾智華

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