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【好人好事】惦記40年前好心人給40元解困　8旬婆婆保存發黃卡片成功尋恩人

親子 10:37 2020/09/17

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一名8旬婆婆40多年前獲一位好心人給予40元解困，她一直保存著對方的卡片，希望能尋找恩人。

要在茫茫人海尋人殊不簡單，網絡力量之大卻不容小覷。一名8旬婆婆40多年前帶著5名子女人生路不熟，當時獲一位好心人給予40元解困。事隔多年，婆婆一直保存著對方的卡片，希望能尋找恩人，日前她在區議員及網民的幫助下，一日內成功尋得當年的好心人。

當年帶5孩人生路不熟

大埔區議員連桷璋本周二（15日）於facebook專頁發帖，為一名80多歲的婆婆尋好人。他講述這位婆婆在40多年前的經歷︰

有一個媽媽一拖五個細路去到羅湖火車站，人生路不熟、人民幣未唱到，幾個細路又係咁嗌肚餓。

婆婆保存著這張「黃日光」的發黃卡片。（圖片來源︰連桷璋facebook）

就在她不知所措之際，一位好心人出現給她40元人民幣。連桷璋補充，那年頭「仲係100蚊港紙先唱40蚊人民幣嘅年代」。好心人叫她趕快買東西給孩子吃，也不肯收錢，只放低了一張卡片便走了。卡片上寫著「黃日光」的名字，連桷璋寫道︰

一件好人好事，呢位住廣福既媽媽一直記喺心入面，佢今年已經80幾歲，希望有機會親口同呢個先生講聲多謝。

銀包一直保存好心人卡片

而婆婆多年來一直珍而重之這張卡片，把它保存在銀包內，只是當年的電話已經打不通，這位黃先生的手袋廠亦已搬走。連桷璋在帖文呼籲認識黃先生的人，跟他們聯絡。

婆婆講述當年經歷，一直想答謝好心人。（圖片來源︰連桷璋facebook）

當日晚上6時多連桷璋更新帖文，表示「感謝各位香港人，已經揾到黃日光先生，婆婆亦都已經同黃先生講咗個電話。」昨日（16日）晚上，連桷璋再發帖文透露成功尋人的過程，表示有不少好心人提供不同的「黃日光」聯絡方法，亦有網民幫忙尋人。其中有一位先生聯絡他們，稱他的媽媽認識黃先生，兩家人由細玩到大，之後提供黃先生兒子的電話。

電話上答謝恩人相約飲茶

他們終於順利聯絡到黃先生，婆婆知道找到恩人後「開心到見牙唔見眼」。她與黃先生通電話，不斷多謝對方，黃先生亦不停表示「唔洗客氣」，二人決定待限聚令放寬時飲茶見面。

婆婆當年帶著5名孩子，人生路不熟。（圖片來源︰連桷璋facebook）

有人問為何婆婆事隔40多年才來尋人，連桷璋解釋︰

婆婆當年唔想畀黃先生覺得自己想佔佢便宜，一路都無打到呢個電話。年月過去，到婆婆仔女出晒身，但黃先生間廠已經搬走咗，婆婆惟有一直將件事放喺心。

婆婆展示與5名子女的家庭照。（圖片來源︰連桷璋facebook）

直至最近婆婆與他們閒談，他們才主動幫忙在網上尋人。他有感而發，「2020呢年好難過，一個小小嘅好消息，希望幫大家打打氣」，更讚嘆「香港人你哋好勁」。

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責任編輯︰駱秀玲

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