【小鬼離世】黃鴻升因一個暖心原因決定不婚　女友峮峮悲痛撰文悼念：我只想要你

▲ 小鬼黃鴻升逝世令女友非常難過。

台灣藝人小鬼黃鴻升昨日（9月16日）意外離世，終年36歲，消息震驚台灣及香港。小鬼的女友「啦啦隊女神」吳函峮（峮峮）得悉男友逝世後，即時取消工作通告趕赴現場。峮峮沉澱半天後在昨晚深夜在IG發文悼念小鬼。

峮峮與小鬼因拍攝《綜藝玩很大》而認識，雖然未有正式公開戀情，但在今年6月，小鬼被發現於峮峮家中過夜，外界已認知二人為一對。

【小鬼離世】黃鴻升為何暱稱小鬼？ 綜藝主持能手夢想成為「純演員」

▲ 小鬼黃鴻升昨日因意外離世。（Instagram圖片）

【小鬼離世】楊丞琳發悲痛長文悼初戀黃鴻升 Rainie： 謝謝你出現在我的生命

峮峮發文悼念小鬼

面對男友突然離世，峮峮在IG悲痛發文：

抱歉我可能沒力氣回覆大家的私訊，很謝謝大家的關心。每一天，我都在想我怎麼可能那麼幸福。每一天，我都在想怎麼會遇的到這麼合的來的人。每一天，我都在感謝老天讓我遇見了你。 雖然我們總是待在家，卻都很開心不無聊也不吵架。結果，還是被拍了，我知道你覺得低調對我們都好，所以我們是好朋友。但我好像沒辦法了太痛了，無法再在乎媒體跟酸民要怎麼寫怎麼酸了，不想再假裝了。對不起，破壞了我們的約定。

▲ 小鬼女友峮峮悲痛發文。（Instagram圖片）

峮峮又感激小鬼的溫柔及表示對他的不捨：

謝謝你一直這麼保護我寵我，我提出的任何要求，即便莫名奇妙你也都會做到，到哪裡、做什麼、有誰，也都會拍照拍影片給我，工作之外，不論任何時候即便洗澡睡覺也都秒接秒回，就為了讓我安心。 這將近一年半的時間以來都沒有變過，但昨晚，我卻怎麼樣都聯絡不到你，一直以來都是你來找我，除了透過手機，我不知道怎麼找到你，這才發現，我⋯真的無能為力。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【小鬼離世】黃鴻升初步死因曝光 小鬼疑浴室滑倒撞破頭身亡

小鬼曾盼35歲前結婚

小鬼曾表示想在35歲前成家立室，但由於他有遺傳性疾病便於早前決定不會結婚。峮峮剖白小鬼不想結婚的原因，想不到他一語成讖：「兩週前，你突然跟我說，我們不要結婚好嗎？我說為什麼？你說這樣如果未來我怎麼了妳就可以不用負責任，妳可以是一張白紙的嫁給別人。可是，黃鴻升，我只想要你。人生真的太難太難了⋯⋯⋯」

黃鴻升（小鬼）昨日（16日）在北投住處身亡，被發現時已出現屍斑，且身體僵硬。經警方初步調查指，懷疑小鬼於浴室滑倒，或因心肌梗塞猝死，詳細死因仍在釐清中。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3