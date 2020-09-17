【開心速遞】《愛回家》第1001至1004集劇情預告　送水輝買酒疑被騙大小姐出頭討公道【有片】

▲ 《愛•回家之開心速遞》

《愛•回家之開心速遞》今晚（9月14日）劇情講送水輝（許家傑飾）為好爸Bar買入紅酒被騙，於是大小姐龍力蓮（林淑敏飾）為男友出頭。此外，本周《愛•回家之開心速遞》劇情，分別關於頭皮（吳卓衡飾）、「無知May」喜湘飛（趙希洛飾）、Terry力王（李偉健飾）。

第1001集（17/9）

力蓮發現瑞輝為打理酒吧而疲憊不堪，並得悉瑞輝因不想影響她工作，故不肯向她吐露實情。

力蓮翻看好爸Bar的帳簿，發現帳目混亂，決定暗中幫他整理，因此疲於奔命，更幾乎讓力士向雷公告狀成功。

力蓮除了要幫瑞輝整理帳目，還得知瑞輝將以極低價錢從朋友的公司購入一批珍貴紅酒，懷疑他被騙，唯有暗中設法調查……

家聰查到該間貿易公司的黑歷史，力蓮懷疑瑞輝友人不止販賣假酒，還想騙去整間好爸Bar，誓要阻止瑞輝跟他簽約……

第1002集（18/9）

頭皮因頭皮過多惹來城安、凌凌與壯的指責，與他們鬧得不歡而散。

城安等人認為頭皮家境富裕，應可解決頭皮的問題，思疑內有文章。

頭皮媽派人往宿舍為頭皮整理房間，並帶來專家解決頭皮的煩惱，給他一支特別調配的洗頭水。

凌凌等覺得頭皮媽為人親切，城安卻覺得她有點可疑，及後他們發現頭皮媽果然藏着秘密。

城安等人設法把頭皮的洗頭水偷龍轉鳳，頭皮後來仿如脫胎換骨，頭皮媽此時發現城安等的所為，遂向他們道出真相……

第1003集（19/9）

May於力蓮麾下疲於奔命，Ivan替May不值，勸她別幫力蓮做私事，怎料被力蓮聽到，惹來報復。

May怕連累Ivan再受罰，不想與他繼續假扮情侶，遂與Ivan在社交平台公佈分訊。

力蓮間接令May與Ivan分手，及後聽聞拆散鴛鴦的人會有不好下場，加上家聰危言聳聽，不禁有點擔心會遭報應……

力蓮着若水設法讓May與Ivan復合，可惜二人拒絕單獨約會。

若水無計可施，力蓮唯有親自出馬，設局逼使Ivan辭職……

第1004集（20/9）

力王與偶像樂大哥合作拍攝新戲，得悉樂大哥原來要演壞人，為了不想看到偶像崩壞而設法辭演，惜不果。

詎料陰差陽錯下，力王幾乎令樂大哥無法演出。

樂大哥及後回到片場，力王向他道歉，坦言不想讓偶像的經典角色變成壞人。

樂大哥向力王道出苦衷，並提到他的角色實非壞人，在最後一場戲中自有出人意表的大逆轉。

樂大哥後來不慎弄傷腰部，無法如期拍攝最後一場戲。

力王遂想設法補救，並希望找人來頂替樂大哥演出，那人卻堅決不允……