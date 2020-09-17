  • 29°C
香港時間 : 2020917日 (週四) 11:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 小鬼離世 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【PS5粉絲注意】一文看清PlayStation 5 售價公布　11月19日亞洲區發行【內附詳情】

休閒 11:02 2020/09/17

分享：

熱門 小鬼離世 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

新世代主機遊戲主機Playstation 5（PS5）終於公布發售日期和售價。（官網圖片）

千呼萬喚，叫人等了又等的新世代主機遊戲主機PlayStation（PS5）終於公布發售日期和售價，售價比PS4貴是肯定的，但其內置的全新功能實在令人無法抗拒，而且又可以兼容PS4的遊戲，身為機迷，一定要記下11月19日在Playstation 5在亞洲區推出的日子。

Playstation 5各地售價一覽。（圖片Playstation提供）

Playstation 5全新流線外型。（圖片由Playstation提供）

是次PS5將於11月12日首先於7個主要市場開售，包括美國、加拿大、墨西哥、澳大利亞、紐西蘭、日本和韓國，而11月19日會在歐洲、中東、南美、亞洲和南非在內的其他地區推出，亦即是香港的推出日期。

當中PS5數位版零售價美元$399.99、歐元399.99（港元$3,100至$3,650之間），而搭載Ultra HD Blu-ray光碟機的PS5售價為美元$499.99、歐元499.99（港元$3,800至$4,600之間），預購活動將於明日開始於特定零售商店展開。

兩款PS5型號均利用相同的客製化CPU和GPU來處理高達4K的高分辨率畫面，同時均配備同樣超高速的SSD及整合式I/O，可提供閃電般的加載速度。

DualSense無線控制器。（美元69.99/圖片由Playstation提供）

兩款PS5均透過DualSense無線控制器和3D 音效技術提供了更深刻的沉浸感，無論選擇哪一款PS5，玩家都將享受到同樣的革命性遊戲體驗。

3款新遊戲可在PS4玩

為了支持PlayStation 4社群在準備好時過渡到次世代，SIE將推出幾款獨佔遊戲的PS4版本，包括《Marvel’s Spider-Man: Miles Morales》、《Sackboy A Big Adventure》和《Horizon Forbidden West》。

DualSense充電座。（美元29.9/圖片由Playstation提供）

香港發售日期在11月19日後。（圖片Playstation提供）

雖然這3款遊戲在設計上均充分利用了PS5及其獨特的次世代功能，例如超高速SSD和DualSense無線控制器，但PS4玩家在加入時也將能享受這些體驗。

PS4數位版本包含可在兩款PS5主機上免費升級，而這些遊戲的PS4藍光版本則可在搭載Ultra HD Blu-ray光碟機的PS5上免費升級。

與PS5主機同步發售的周邊產品價格如下：

1.DualSense無線控制器(單獨購買)–美元69.99（折合約542港元）

2.PULSE 3D無線耳機組–帶有3D音效支援和雙降噪麥克風–美元99.99（折合約775港元）

3.HD攝影機–帶有1080p雙鏡頭，供玩家播放精彩的戲時刻同時讓自己置身其中–美元59.99（折合約465港元）

4.媒體遙控器–輕鬆瀏覽電影和串流服務–美元29.99（折合約232港元）

5.DualSense充電座–便捷地為兩個DualSense無線控制器充電美元29.99（折合約232港元）

記者：何偉雄

相關文章

【時尚速報】日系牛王Evisu聯乘《機動戰士》　元祖級RX-78-2高達強勢登場
11:19 2020/09/11
【時尚速報】日系牛王Evisu聯乘《機動戰士》　元祖級RX-78-2高達強勢登場
【時尚速報】Netflix神劇《性愛自修室》推服裝　夥Pull & Bear專攻年輕粉絲
13:01 2020/09/15
【時尚速報】Netflix神劇《性愛自修室》推服裝　夥Pull & Bear專攻年輕粉絲
品牌 消費種類 消費資訊 電玩手遊 Sony PlayStation

最高瀏覽

【小鬼離世】楊丞琳聞初戀情人小鬼死訊　崩潰大哭：怎麼回事
13:36 2020/09/16
【小鬼離世】楊丞琳聞初戀情人小鬼死訊　崩潰大哭：怎麼回事
【小鬼離世】台灣藝人「小鬼」黃鴻升離世　發現時屍體已僵終年36歲
13:04 2020/09/16
【小鬼離世】台灣藝人「小鬼」黃鴻升離世　發現時屍體已僵終年36歲
【小鬼離世】黃鴻升初步死因曝光　小鬼疑浴室滑倒撞破頭身亡
14:11 2020/09/16
【小鬼離世】黃鴻升初步死因曝光　小鬼疑浴室滑倒撞破頭身亡