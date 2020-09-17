【PS5粉絲注意】一文看清PlayStation 5 售價公布　11月19日亞洲區發行【內附詳情】

▲ 新世代主機遊戲主機Playstation 5（PS5）終於公布發售日期和售價。（官網圖片）

千呼萬喚，叫人等了又等的新世代主機遊戲主機PlayStation（PS5）終於公布發售日期和售價，售價比PS4貴是肯定的，但其內置的全新功能實在令人無法抗拒，而且又可以兼容PS4的遊戲，身為機迷，一定要記下11月19日在Playstation 5在亞洲區推出的日子。

▲ Playstation 5各地售價一覽。（圖片Playstation提供）

▲ Playstation 5全新流線外型。（圖片由Playstation提供）

是次PS5將於11月12日首先於7個主要市場開售，包括美國、加拿大、墨西哥、澳大利亞、紐西蘭、日本和韓國，而11月19日會在歐洲、中東、南美、亞洲和南非在內的其他地區推出，亦即是香港的推出日期。

當中PS5數位版零售價美元$399.99、歐元399.99（港元$3,100至$3,650之間），而搭載Ultra HD Blu-ray光碟機的PS5售價為美元$499.99、歐元499.99（港元$3,800至$4,600之間），預購活動將於明日開始於特定零售商店展開。

兩款PS5型號均利用相同的客製化CPU和GPU來處理高達4K的高分辨率畫面，同時均配備同樣超高速的SSD及整合式I/O，可提供閃電般的加載速度。

▲ DualSense無線控制器。（美元69.99/圖片由Playstation提供）

兩款PS5均透過DualSense無線控制器和3D 音效技術提供了更深刻的沉浸感，無論選擇哪一款PS5，玩家都將享受到同樣的革命性遊戲體驗。

3款新遊戲可在PS4玩

為了支持PlayStation 4社群在準備好時過渡到次世代，SIE將推出幾款獨佔遊戲的PS4版本，包括《Marvel’s Spider-Man: Miles Morales》、《Sackboy A Big Adventure》和《Horizon Forbidden West》。

▲ DualSense充電座。（美元29.9/圖片由Playstation提供）

▲ 香港發售日期在11月19日後。（圖片Playstation提供）

雖然這3款遊戲在設計上均充分利用了PS5及其獨特的次世代功能，例如超高速SSD和DualSense無線控制器，但PS4玩家在加入時也將能享受這些體驗。

PS4數位版本包含可在兩款PS5主機上免費升級，而這些遊戲的PS4藍光版本則可在搭載Ultra HD Blu-ray光碟機的PS5上免費升級。

與PS5主機同步發售的周邊產品價格如下：

1.DualSense無線控制器(單獨購買)–美元69.99（折合約542港元）

2.PULSE 3D無線耳機組–帶有3D音效支援和雙降噪麥克風–美元99.99（折合約775港元）

3.HD攝影機–帶有1080p雙鏡頭，供玩家播放精彩的戲時刻同時讓自己置身其中–美元59.99（折合約465港元）

4.媒體遙控器–輕鬆瀏覽電影和串流服務–美元29.99（折合約232港元）

5.DualSense充電座–便捷地為兩個DualSense無線控制器充電美元29.99（折合約232港元）

記者：何偉雄