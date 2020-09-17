【新冠肺炎】消息：本港今日新增約9宗確診個案　包括源頭不明本地個案

▲ 消息指本港今日新增約9宗確診個案。

新冠肺炎疫情未止，消息指本港今日（17日）新增約9宗新冠肺炎確診個案，包括有源頭不明的本地個案，料衞生防護中心下午會交代疫情。

昨日（16日）新增9宗新冠肺炎確診個案，5宗屬本地感染與之前的個案相關，另有4宗屬輸入個案，分別由法國、美國、印度及菲律賓返港。

普及社區檢測計劃本周一正式結束，衞生署指共45名確診者及密切接觸者經檢測計劃發現，當中涉及至少6個群組，即看：【下一頁】

醫管局昨日亦宣布，目前每早7時半至8時半派發樣本收集包的22間診所，明起增至31間，並不排除會再進一步增加，方便一些自覺有較高感染風險及輕微不適的市民作進行檢測。

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衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作，呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：郭詩詩