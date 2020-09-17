【小鬼離世】單親家庭長大父子感情深厚　孝順黃鴻升購豪宅只為一家同住

▲ 小鬼跟父親感情十分深厚。

台灣藝人小鬼黃鴻升昨日（9月16日）在家中意外過世，終年36歲。小鬼黃鴻升去世消息。震驚娛樂圈。單親家庭長大的小鬼，跟父親感情相當要好，黃父昨日悲痛前往認領兒子遺體，傷心表示難以接受噩耗。

黃鴻升在北投的家中疑在浴室滑倒意外過世，被發現時已屍僵，小鬼父親昨日往殯儀館認領遺體，向現場傳媒表示得知噩耗相當悲痛，並指兒子在前一天才跟家人一起吃飯，難以相信會發生這樣的事。

▲ 黃父昨悲痛前往認領兒子遺體。（東星圖片）

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小鬼因父母離異，自小跟隨爸爸生活，父子感情要好，而小鬼的孝心，在台灣演藝界廣為人知，做任何決定都會想到爸爸。

他曾分享出道後因家人擔心自己收入不穩，為了向爸爸證明有足夠能力，連續7年將提款卡、銀行印章全給爸爸保管，讓家人知道自己有多少收入，而黃父每月向小鬼發配生活費用。

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去年二月去小鬼做健康檢查時驗出有三高，為了不讓爸爸擔心，他在三個月內靠運動、戒澱粉來瘦身，保持健康體魄。

為父親買豪宅同住

小鬼入行後即使搬出，但仍住在父親附近，前年他因擔心爸爸年紀大，身體不好，開始計劃買房，最後選在離市區有段距離的北投奇岩捷運站附近。

▲ 小鬼離世震感娛樂界。（取自IG）

小鬼買下的豪宅，裝潢全依足父親口味，如黃父喜歡看樹，故他堅持要有大露台，可讓父親俯視居所附近的樹景，又可在露台種花草盆栽，且是純住宅區，空氣較好，因此決定購入北投的大屋，並扛下逾千萬台幣貸款，跟爸爸一起住。

黃鴻升曾提過，父親是他最重要的人，他曾把父親樣子化作刺青，稱不是想證明自己多孝順，只是父子把對方肖像刺在身上，會有種紓壓感覺。可惜孝心滿載的小鬼，卻不幸要讓老父白頭人送黑頭人。