【請守規矩】搗亂酒店房間別再縱容劣客 藍海寧：顧客不是永遠是對的

▲ 藍海寧認為，顧客不是永遠是對的。

新冠肺炎疫情下，香港酒店紛紛推出割喉式食宿優惠，吸引不少本地市民「一擲千金」，一嘗奢華的住宿體驗。合資一千幾百元，對於大部分香港年輕人而言，幾乎無難度。

酒店推出各式各樣的Staycation，歡迎一家大小、夫妻、情侶或三五知己歡聚。大家各有慶祝原因，例如結婚周年、新婚、訂婚、求婚或生日等等，酒店都會盡力配合住客的需要，務求大家盡興而回。

要盡興，大前提是守規矩、識禮儀、懂尊重、有公德心。

雙人房間，「屈蛇」多人；通宵開派對喧嘩吵鬧，擾人清夢；禁煙房間，卻煙霧瀰漫；食物殘渣、垃圾及空酒瓶散落一地，電視屏幕和牆壁沾滿融化的忌廉，床鋪和地氈紅酒迹遍布，梳化和家具點點醬油。為何有人會如此自私缺德，只看重自己的感受，懶理對其他住客造成騷擾，損害酒店財物，對清潔員工添上巨大的精神和工作壓力？

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聞說某五星級酒店對上述劣客，只收取約三千元的清潔費。我想問：這是懲罰酒店自己嗎？三千元？根本在縱容劣客的暴行。在外國例如英國或美國，下榻相同等級的酒店，單是在禁煙房間抽煙，已會被徵收二千至四千港元的清潔費。上述如斯破壞性地使用房間，肯定會被酒店徵收「碌爆信用卡」的清潔費，更會被列入黑名單。

客人入住酒店期間，恰逢生理期，弄髒了酒店的床單；小孩不適嘔吐，弄污了梳化；情侶碰杯，杯子破裂紅酒濺污地氈，這些都是意外，酒店一般不會追究。

沒有公德心的，必須為自己的自私缺德負上責任，各酒店不應姑息啞忍，應作懲罰性收費。顧客不是永遠是對的。

全文刊於《經濟日報》，原題為「別再縱容劣客」