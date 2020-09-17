【中秋節活動】網上遊新加坡牛車水慶中秋　玩虛擬密室逃脫學做DIY燈籠【內附連結】

▲ 新加坡牛車水的當地單位Chinatown Festivals，特別在今年中秋準備了一系列體驗，在網上遊牛車水。（Chinatown Festivals提供）

中秋節相連假，本來又是外遊好時機。今個中秋要感受外遊氣氛，也可到訪新加坡唐人街——網頁，因新加坡牛車水的當地單位Chinatown Festivals，特別在今年中秋準備了一系列體驗，包括「Zoom Escape Room: Chronicles of China Town Zoom」以及 DIY中秋燈籠，希望大家在團圓的佳節，也有機會透過網上活動與親友聚一聚。

▲ （Chinatown Festivals提供）

中秋燈籠DIY

小朋友都喜歡玩燈籠，今年就索性由自己製作，Chinatown Festivals 特別製作了6款燈籠模型印版，包括菱形、橢圓形、中式盒子、球體、兔子及星星，總有一款合小朋友心意，讓一眾小朋友都能自行DIY不同造型的傳統燈籠，再塗上喜愛的顔色，就成為獨一無二的藝術品！中秋燈籠的模型印版即日起已可於官方網站下載。

潮玩虛擬密室逃脫

而虛擬密室逃脫「Zoom Escape Room: Chronicles of China Town」，則邀請大家在中秋期間解解謎，協助因時光旅行回到19世紀的故事主角返回現代。解謎期間大家更能了解牛車水的悠久歷史。

這次活動是首個以Zoom形式進行的逃出密室挑戰，活動包括拼圖、密碼破解等，更可以探索牛車水街道上的輝煌足跡。

活動會在9月19日2pm-3:30pm舉行，有興趣的朋友可以團隊或個人身份參加，必須預先網上登記及購買門票，每張門票為新加坡幣5元（約港幣29元），並只供一個裝置使用（登記截止時間為9月19日1pm時）。

▲ （Chinatown Festivals提供）

360度虛擬導覽

此外，臨近中秋節，Chinatown Festivals亦會通過空中攝影拍攝的虛擬旅遊，讓大家在自己的家中觀賞牛車水慶中秋亮燈，詳情可留意網頁公布。

▲ （Chinatown Festivals提供）

記者：May Lee