  • 31°C
香港時間 : 2020917日 (四) 12:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 小鬼離世 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【反黑路人甲】蔣千霞成中環OL與高彬開花結果　賴慰玲懷孕張振朗為BB改名【有片】

娛樂 11:37 2020/09/17

分享：

熱門 小鬼離世 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

TVB劇《反黑路人甲》的高彬（張振朗飾）和「大小姐」蔣千霞（賴慰玲飾）兩年後的生活影片曝光。

TVB劇《反黑路人甲》的高彬（張振朗飾）和「大小姐」蔣千霞（賴慰玲飾）成為觀眾近日愛戴的一對CP。《反黑路人甲》內的大小姐曾明言想成為中環OL，在花絮片中，另一時空的大小姐夢想成真當上中環OL，而且更有蔣千霞與高彬兩年後的生活片段。

事實因為高杉為警方臥底，蔣家大小姐卻是為江湖中人，兩人的身份對立。《反黑路人甲》播至尾聲明晚（9月18日）大結局，未知二人能否有情人能否終成眷屬。

【反黑路人甲】賴慰玲未為演技受讚而驕傲　Winki從雙親慈愛當中感受育兒之道

「大小姐」蔣千霞（賴慰玲飾）以OL造型出場。（影片截圖）

蔣千霞成為中環OL

不過為滿足《反黑路人甲》粉絲，See See TVB最近釋出一段高彬與大小姐「另一平行時空」的影片，甜度甚高！

影片情節講大小姐退出江湖，一如所願成為中環OL，一身斯文造型的大小姐甩掉江湖味，當OL也入型入格。

【反黑路人甲】張振朗由當黑到當紅　「高彬」勝不驕敗不餒：只要用心做觀眾會知道【有片】

「大小姐」蔣千霞（賴慰玲飾）與高彬（張振朗飾）齊齊期待BB的來臨。（影片截圖）

而且在片尾更播出高彬和蔣千霞二人在兩年後的生活片段，懷孕的大小姐小鳥依人，在家中梳化依偎在高彬身上，兩人齊齊為即將出生的BB更改名字。

而且影片配上《反黑路人甲》片尾歌《對手戲》，可說甜到腬！

「大小姐」蔣千霞（賴慰玲飾）終於一圓OL夢。（影片截圖）

「蔣千霞」賴慰玲於社交平台貼出大小姐的OL照，並寫道：

蔣千霞的中環OL夢
#反黑路人甲
#蔣千霞
#高彬
#睇到最後

「高彬」張振朗在個人社交平台上載此段片，並寫：

答謝大家對高彬同大小姐既喜愛！

送給你們一段美好回憶與小彩蛋

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【反黑路人甲】賴慰玲未為演技受讚而驕傲　Winki從雙親慈愛當中感受育兒之道
19:04 2020/08/26
【反黑路人甲】賴慰玲未為演技受讚而驕傲　Winki從雙親慈愛當中感受育兒之道
【反黑路人甲】張振朗由當黑到當紅　「高彬」勝不驕敗不餒：只要用心做觀眾會知道【有片】
19:10 2020/08/27
【反黑路人甲】張振朗由當黑到當紅　「高彬」勝不驕敗不餒：只要用心做觀眾會知道【有片】
【反黑路人甲】7位美女同場「爭奪」王浩信　靚媽賴慰玲+最佳女友湯怡逆齡生長【有片】
16:49 2020/09/02
【反黑路人甲】7位美女同場「爭奪」王浩信　靚媽賴慰玲+最佳女友湯怡逆齡生長【有片】
賴慰玲 張振朗 娛樂人物職業 演員 電視劇 TVB 娛樂機構

最高瀏覽

【小鬼離世】楊丞琳聞初戀情人小鬼死訊　崩潰大哭：怎麼回事
13:36 2020/09/16
【小鬼離世】楊丞琳聞初戀情人小鬼死訊　崩潰大哭：怎麼回事
【小鬼離世】台灣藝人「小鬼」黃鴻升離世　發現時屍體已僵終年36歲
13:04 2020/09/16
【小鬼離世】台灣藝人「小鬼」黃鴻升離世　發現時屍體已僵終年36歲
【小鬼離世】黃鴻升初步死因曝光　小鬼疑浴室滑倒撞破頭身亡
14:11 2020/09/16
【小鬼離世】黃鴻升初步死因曝光　小鬼疑浴室滑倒撞破頭身亡