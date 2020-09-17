【反黑路人甲】蔣千霞成中環OL與高彬開花結果　賴慰玲懷孕張振朗為BB改名【有片】

▲ TVB劇《反黑路人甲》的高彬（張振朗飾）和「大小姐」蔣千霞（賴慰玲飾）兩年後的生活影片曝光。

TVB劇《反黑路人甲》的高彬（張振朗飾）和「大小姐」蔣千霞（賴慰玲飾）成為觀眾近日愛戴的一對CP。《反黑路人甲》內的大小姐曾明言想成為中環OL，在花絮片中，另一時空的大小姐夢想成真當上中環OL，而且更有蔣千霞與高彬兩年後的生活片段。

事實因為高杉為警方臥底，蔣家大小姐卻是為江湖中人，兩人的身份對立。《反黑路人甲》播至尾聲明晚（9月18日）大結局，未知二人能否有情人能否終成眷屬。

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▲ 「大小姐」蔣千霞（賴慰玲飾）以OL造型出場。（影片截圖）

蔣千霞成為中環OL

不過為滿足《反黑路人甲》粉絲，See See TVB最近釋出一段高彬與大小姐「另一平行時空」的影片，甜度甚高！

影片情節講大小姐退出江湖，一如所願成為中環OL，一身斯文造型的大小姐甩掉江湖味，當OL也入型入格。

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▲ 「大小姐」蔣千霞（賴慰玲飾）與高彬（張振朗飾）齊齊期待BB的來臨。（影片截圖）

而且在片尾更播出高彬和蔣千霞二人在兩年後的生活片段，懷孕的大小姐小鳥依人，在家中梳化依偎在高彬身上，兩人齊齊為即將出生的BB更改名字。

而且影片配上《反黑路人甲》片尾歌《對手戲》，可說甜到腬！

▲ 「大小姐」蔣千霞（賴慰玲飾）終於一圓OL夢。（影片截圖）

「蔣千霞」賴慰玲於社交平台貼出大小姐的OL照，並寫道：

蔣千霞的中環OL夢

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「高彬」張振朗在個人社交平台上載此段片，並寫：

答謝大家對高彬同大小姐既喜愛！ 送給你們一段美好回憶與小彩蛋