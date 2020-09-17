【痛苦抉擇】不忍病母插喉管兒哭著簽名「放棄急救」　母離世後兒剖白：無法原諒自己

▲ 因不忍見母親被病折磨，兒子簽名「放棄急救」，惟母親離世多時，他仍無法原諒自己。

家人病危，急救或可挽回性命，但也可能繼續令其受苦，到底如何抉擇？台灣一名男子近日在社交網站發文剖白心聲，表示因不忍心看著病危母親被插喉管，決定簽名「放棄急救」。至今母親已離世一年多，他坦言「終究還是無法原諒自己」。不少網友也安慰他，著他不要自責，明白這是個艱難的抉擇。

掙扎應否放棄急救 簽名時極難過

該男子在facebook群組「爆怨公社」憶述，當時醫生叫他簽「放棄急救同意書」時，他甚是難過、掙扎。

我跑到外面放聲大哭。身為獨子的我，很多事都只能自己決定，我一直很不想簽下去，但不簽又要看妳被插管。我真的很不忍心看妳繼續這樣下去。

簽名後，就只能靠藥物治療，而且「沒血管可以打了」。看著被病煎熬的母親，事主希望代替母親受苦：「聽到妳一直喊痛的叫聲，我多麼希望可以幫妳承受一切」。

母親需接受靜脈注射，事主看著病榻旁的醫療用品及機器，他一方面感到擔心，另一方面也希望母親能捱過來。

病床旁邊看著好幾包點滴，接著好幾台機器，然後打到身體裡面，我知道妳一定會受不了，但心裡總是留著一絲希望，祈求上天保佑妳可以平安渡過。

母親離世439天 兒子無法原諒自己

事隔一年多，事主很懷念已離世的母親，同時也為自己簽「放棄急救同意書」感內疚，並認為母親應很討厭他。

但妳應該很討厭我，討厭我簽下放棄急救。 曾經妳跟我說過「饒過我吧」，但這次我真的無法饒了我自己。 439天過去了，我的媽媽妳過的好嗎？我知道這段期間妳透過很多種方式，來跟我見面，來保護著我。 如果妳跟我說妳原諒我了，但我到最後終究還是無法原諒自己。

網民安慰事主：不是你的錯

網民看了他的經歷，紛紛留言安慰，並表示理解，有人說「決定固然很痛，但至少不再折磨了」。也有人認為事主的決定沒有錯，並希望他能釋懷：「放棄急救真的很難。別自責，不是你的錯。有時放手或許對媽媽是好的。你也饒過自己吧，你一直活在自責中，媽媽會很難過的。」

另有過來人分享經歷，勸事主學會「放下」：「她不會怨你的，我母親急救的時候，我也簽過，但她最終還是變成了植物人，我照顧了六百多個日子，仍舊迎來一樣的結果。放下吧。」也有人看了帖文後，決定在生時為自己作抉擇：「我想現在先簽好，將來不造成任何人的心理壓力。」

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責任編輯：羅嘉欣