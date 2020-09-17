便衣警遭毆打致痱滋破裂　地盤工被裁定暴動及普通襲擊罪成

▲ 警員張金福（中間）曾於作供時指遭被告毆打致痱滋破裂。（資料圖片）

去年6.26晚上有示威者包圍灣仔警署，25歲地盤工人涉毆打便衣警員被捕，早前否認暴動及襲擊致身體傷害兩罪受審，案中遇襲便衣警曾供稱遭被告毆打致使口腔內的痱滋破裂。今（17日）於區域法院被裁定暴動罪成，為首宗反修例暴動案經審訊後被定罪；法官另裁定被告襲擊致身體傷害罪名不成立，但裁定普通襲擊罪罪成。

被告岑曉麟（26歲）報稱地盤工人，經審訊後，法官今（17日）裁定被告暴動罪名成立，而襲擊致身體傷害罪名不成立，但裁定交替控罪，即普通襲擊罪罪成，並將裁決理由以書面形式頒下。

控罪指，被告於2019年6月26日在灣仔警署外連同不知名人士參與暴動；及於同日同地襲擊張金福。

控方在審訊中傳召遇襲警員張金福作證，張供稱案發當晚被上司重召回警總佈防，到場後被部分示威者追打，後來逃至車輛出入口處，遭被告用拳打中右邊嘴角，使其口腔內的痱滋破裂。

被告早前另承認1項未有按法庭指令依期歸押罪。案情指，被告因本案於裁判法院提堂，並獲有條件保釋，案件轉介區域法院，被告於去年11月2日缺席聆訊，警方致電被告及表明身份後，被告隨即掛斷通話；警方後於旺角1個單位拘捕被告，並在單位內發現約3萬元台幣。

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記者：王仁昌