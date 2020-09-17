【新冠肺炎】盧寵茂指與醫管局商討用醫健通查閱內地港人醫療紀錄　強調保障病人私隱

▲ （經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，港府建議委託港大深圳醫院為長居於廣東的醫管局病人，提供跟進診症。港大深圳醫院院長盧寵茂表示，現時未有詳細方案，仍待政府和醫管局決定，但相信港大深圳醫院可處理居廣東的病人診症。

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港府估計目前廣東省有1.8萬至3.8萬名本港醫管局的病人。盧寵茂今早（17日）接受電台訪問時指，不少人自今年二月後未曾返港，部分人有不同病痛，惟因無法回港感徬徨，部分人已向醫院查詢是否能夠到醫院覆診。他稱，該院是綜合性的醫院，有不同專診門診，醫院早前已經接受港府的醫療劵，讓居於內地的港人就診，院方已經準備好， 每年能處理200萬名病人， 正等候港府的指示，包括病人是否需要支付一部分費用、有沒有限額等，醫院會盡量配合。

他又指，醫院目前正與醫管局商討，希望可在 病人同意下， 透過「醫健通」電子健康紀錄系統取得有關病歷，讓 港大深圳醫院的醫生能夠跟進， 強調會保障病人私隱 。

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另外， 政府早前已聯絡工聯會協助送藥給有關病人， 工聯會理事長黃國指有關計劃每周會有 800個名額，而秉有 配額每周都用盡。由於 不少港人因疫情未能回港， 醫生亦需要為病人覆診才願意再開下一批藥物。他指，有 部分病人於香港有住所，回港檢疫14日後覆診， 部份居於內地港人亦因為未能回港就診，要改在內地求醫，現時居於大灣區的港人長者有達17至18萬，相信港大深圳醫院為醫管局病人覆診的計劃推出後，將會有不少需求。



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責任編輯：郭詩詩