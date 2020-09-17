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【新冠肺炎】盧寵茂指與醫管局商討用醫健通查閱內地港人醫療紀錄　強調保障病人私隱

社會 11:05 2020/09/17

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（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，港府建議委託港大深圳醫院為長居於廣東的醫管局病人，提供跟進診症。港大深圳醫院院長盧寵茂表示，現時未有詳細方案，仍待政府和醫管局決定，但相信港大深圳醫院可處理居廣東的病人診症。

【新冠肺炎】消息：本港今日新增約9宗確診個案

港府估計目前廣東省有1.8萬至3.8萬名本港醫管局的病人。盧寵茂今早（17日）接受電台訪問時指，不少人自今年二月後未曾返港，部分人有不同病痛，惟因無法回港感徬徨，部分人已向醫院查詢是否能夠到醫院覆診。他稱，該院是綜合性的醫院，有不同專診門診，醫院早前已經接受港府的醫療劵，讓居於內地的港人就診，院方已經準備好，每年能處理200萬名病人，正等候港府的指示，包括病人是否需要支付一部分費用、有沒有限額等，醫院會盡量配合。

他又指，醫院目前正與醫管局商討，希望可在病人同意下，透過「醫健通」電子健康紀錄系統取得有關病歷，讓港大深圳醫院的醫生能夠跟進，強調會保障病人私隱

強烈熱帶風暴紅霞今日日間進入香港800公里內　天文台會考慮發出一號戒備信號

另外，政府早前已聯絡工聯會協助送藥給有關病人，工聯會理事長黃國指有關計劃每周會有800個名額，而秉有配額每周都用盡。由於不少港人因疫情未能回港，醫生亦需要為病人覆診才願意再開下一批藥物。他指，有部分病人於香港有住所，回港檢疫14日後覆診，部份居於內地港人亦因為未能回港就診，要改在內地求醫，現時居於大灣區的港人長者有達17至18萬，相信港大深圳醫院為醫管局病人覆診的計劃推出後，將會有不少需求。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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責任編輯：郭詩詩

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