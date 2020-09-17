【外賣優惠】蘭桂坊5餐廳首推中秋外賣美食　自取享75折消費滿600元免運送貨【內附訂購連結】

▲ 蘭桂坊餐娛概念首推中秋節外賣速遞及自取服務。(餐廳提供)

蘭桂坊餐娛概念旗下餐廳Porterhouse、Kyoto Joe、Tokio Joe、Fumi 和最近開幕的 Aria 於今年中秋節特別炮製了多款佳節套餐，均以4人為主題，歡迎大家安坐餐廳享用之餘，亦推出外賣速遞，現訂購中秋歡聚4人套餐滿$600或以上，即可享免運費。而外賣自取的客人則可享75折優惠。凡於2020年9月27日或之前透過蘭桂坊Delivery Direct 訂購並繳付中秋歡聚4人套餐，更可獲贈$200電子優惠券一張。

▲ 外賣自取的客人則可享75折優惠。(餐廳提供)

5間餐廳4人中秋節套餐內容：

1.Aria

價錢：$2,980、外賣自取價$2,235

菜式：M3澳洲和牛生肉片、番茄、甜羅勒和芝士製成的卡布里沙律，以及選用番茄、波士頓龍蝦和水牛芝士製作的羅勒薄餅和是日精選菜式。

2.Porterhouse

價錢：$1,688、外賣自取價$

菜式：括龍蝦番茄扁意粉配茴香花粉和鮮番茄汁、香烤澳洲西冷配幼薯條、以及鼠尾草和大蒜醃製的香烤鬈毛豬等。

3.Fumi

價錢：$2,400、外賣自取價$1,800

菜式：包括牡丹蝦、鮮呑拿魚腩、油甘魚、真鯛、帶子、赤貝極上刺身拼盤；厚切牛脷、宮崎特產香腸，宮崎無添加健康豚腩肉，宮崎甜番薯造成的串燒拼盤和宮崎牛肉眼配豆腐小鍋。

4.Kyoto Joe

價錢：$1,380、外賣自取價$1,035

菜式：金槍魚、三文魚和扇貝製作而成的京都沙律；爐端燒雞腿肉、牛肋筋和甜番薯，以及炸蝦天婦羅卷和辣三文魚卷。

5.Tokio Joe

價錢：$2,400、外賣自取價$1,800

菜式：扇貝和蟹腳等做成刺身及壽司盛合；和牛厚燒和海鮮稻庭烏冬。

備註：每張訂單凡消費滿$600或以上，除可享免運費外，消費滿以下數目，更可獲得額外禮品：

$800或以上：1款價值$200內的主廚推介前菜

$2,000或以上：1瓶價值$500內的精選清酒或紅酒

$5,000或以上：1瓶價值$1,250內的Ruinart香檳

$10,000 或以上：1瓶價值$2,500內的Dom Pérignon香檳

記者：郭秀芳