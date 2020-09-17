【親情勒索】3個月大時遭離婚父母拋棄　女兒結婚生母卻索禮金家用：別當我是提款機

▲ 生母在女兒幼時沒有盡過照顧責任，卻在她成年後索取禮金和家用。

父母利用血緣向子女親情勒索，子女難以逃脫，身心所受的創傷也許就是一輩子。有網民在社交平台投稿，詳述自身經歷，年幼遭生父母拋棄，長大後卻被生母當成提款機，要求每月交家用，甚至結婚也要給禮金，令她非常難受。

有網民在facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，她表示，父母在她3個月大時離異，父母不願照顧她，婆婆和嫲嫲亦拒絕接收她，認為養個女兒不值得，最後是嫲嫲家樓上的鄰居於心不忍收養她。

成長中父母不聞不問

其後父母各自再婚，父親婚後接她回家同住，後母對她不錯，然而父親卻出軌，後母無法容忍決定離婚，但希望帶她一起生活。生母得知後，雖不想照顧她，卻也反對她跟後母生活，無奈之下網民又回到鄰居家中。

網民憶述，無論任何節目、包括她的生日，生父母都不會出現。她猶記得有一次生母罕有地說帶她出去玩，但網民不讓生母為她紥頭髮，生母竟在大街打她，用粗言穢語指罵她，然後把她放在別人家中到晚上才接她回家。

感激養父母照顧

相反，鄰居一家卻待她如親人，把她照顧成人，而且從沒有要求她交家用，過時過節她想孝敬對方，對方都會偷偷把錢塞回給她。

俗語：生娘不及養娘大，很感謝這一家的付岀，讓我順利完成學業，除了缺少父母關愛，也算是在一個正常家庭環境下成長。

生母在婚禮要求禮金

然而，沒有盡過養育責任的生母，在她長大後卻時時出現，在她結婚時要求收禮金，每個月也要給她家用，甚至在婚宴當日收的款項也全部充公。

血緣的親情勒索使我感到很疲倦，為何我小時候需要你，你沒有出現，現在卻要求我付出，實在太荒謬。

在婚宴過後，網民就沒有再跟生母聯絡，但生母竟找上她的丈夫，要求給她好處，令她更為心寒，這麼多年沒有聯絡，第一句不是問女兒生活如何，而只關心錢。

別當孩子是提款機

而她的孩子出生後，因外傭沒那麼快可以來港，也是養母和奶奶幫忙照顧。她告訴養母，自己沒能力回報很多，覺得養母很傻，但養母反笑言，從沒有想過要孩子養，只是能幫孩子多少就做多少。

網民坦言，很難想像竟有生父母會不理自己的孩子，自她自己的孩子出生後，她和丈夫都花很多時間陪伴他，而孩子也讓她感受到滿滿的愛。

生仔要考牌，請不要當你的孩子是提款機，確保你真的會無條件愛他，才帶他來這世上。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點，立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王明芳