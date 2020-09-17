【終生殘廢】學跳舞做拱橋跌傷無力導師堅持繼續　8歲女童脊髓損傷恐終生癱瘓

▲ 學跳舞做拱橋跌傷無力導師堅持繼續，8歲女童脊髓損傷恐終生癱瘓。

小朋友學跳舞要小心！內地一名8歲女童近日學跳舞做拱橋時不慎跌傷，且全身無力，惟導師宣稱女童姿勢不正確堅持繼續，女童終確診脊髓損傷，目前下半身已癱瘓，恐終生癱瘓無法站起來。

綜合內地媒體報道，湖北武漢8歲女童妍妍，今年7月31日，在外婆陪伴下，如常到舞蹈培訓機構學跳舞，但未幾導師致電妍妍母親，稱其女兒腹部不適，需到培訓機構。

其母抵達培訓機構，發現女兒坐在地上哭，稱腹部痛，當欲扶女兒走回家，赫然發現女兒完全沒有力氣，無法站穩。遂立即通知丈夫到場。當回到家，女兒去廁所後癱坐在廁所，父母終覺事態嚴重，立即帶女兒求醫。

妍妍告訴父母，稱學跳舞做拱橋時不慎跌在墊上，她覺得腰痛，但老師稱姿勢不正確才會痛，叫她繼續做，最後一次做拱橋，因時間太長，她腹部實在太痛而大哭。

經醫生診斷，確診妍妍胸椎脊髓損傷，導致胸部以下位置失去知覺。經一個多月的治療，妍妍下半身仍然沒有知覺，大小便亦沒法自理，醫生日前指，電流沒有導出，意味著妍妍下半身癱瘓。

家人前後共收到涉及老師轉賬4.5萬元人民幣，但目前已失去聯絡。當地媒體致電教育局發現，涉事舞蹈培訓機構並無辦學許可證。

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責任編輯：羅嘉欣

