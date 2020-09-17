【新冠疫苗】輝瑞新冠疫苗第3階段臨床測試　志願者現輕微至中度副作用包括發高燒

▲ 輝瑞新冠疫苗臨床測試中，有志願者現輕微至中度副作用。

全球新冠肺炎疫情持續，多款疫苗已踏入第3階段臨床測試。繼早前英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）宣佈有志願者出現嚴重副作用並一度暫停測試後，美國輝瑞藥廠亦指有志願者出現輕微至中度的副作用，包括發高燒、疲勞、肌肉痛等。

據路透社報道，輝瑞公司高級主管於15日在向投資者表示，有志願者出現輕微至中度副作用，包括疲勞、頭痛、發冷、肌肉痛、發燒等，其中有志願者出現高燒。

據輝瑞報告，18至64歲接受第1次疫苗的志願者中，有38%人出現疲勞、35%頭痛、15%肌肉痛、11%腹瀉、9%發冷、8%關節痛、2%發燒，其中少部份出現發燒的志願者出現第4級副作用。據美國食品藥品監督管理局，第4級副作用即等於有生命危險（Potentially Life-threatening）。

▲ 接受第1劑疫苗後出現的副作用。

而接種第2次疫苗後，部份人出現的副作用更嚴重，不過接種第2劑的人數較少。

▲ 接受第2劑疫苗後出現的副作用。

不過，由於是次為雙盲試驗（Double-Blind Studies），故輝瑞和志願者都不知道誰接種了疫苗或安慰劑。輝瑞公司疫苗研究與開發負責人Kathrin Jansen強調，獨立數據監控委員會可以取得非盲數據，假如出現安全隱憂，委員會會通知輝瑞，但至今仍未這樣做。

輝瑞透露，公司招募了逾29000人接受測試，當中超過12000人接受了第2次注射。輝瑞相信，疫苗到底是否有效的結果，將於10月出爐。輝瑞公司首席科學官Mikael Dolsten表示，相信疫苗的效力約有60%以上。

日前微軟創辦人比爾蓋茲 (Bill Gates) 看好輝瑞 (Pfizer)可以於10月底前成功申請申請到緊急使用許可。詳情即睇【下一頁】

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責任編輯：楊宛茜