【反黑路人甲】湯怡拍運動片被指走光露點　教5個簡易動作在家操馬甲線【有片】

▲ 湯怡教運動的片疑似走光。

湯怡近期憑TVB劇《反黑路人甲》人氣急升，一舉一動都受到網民關注。素來十分健康的湯怡一直都熱愛運動，不時在個人社交平台分享行山及健身的照片，更在YouTube開頻道拍片教運動分享keep fit心得。

不過，近日湯怡其中一條運動教學短片卻被網民指疑似不慎走光露點，引起熱話。

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▲ 湯怡日常喜歡做運動。（Instagram圖片）

▲ 湯怡喜歡行山。（Instagram圖片）

▲ 湯怡形象健康。（Instagram圖片）

▲ 湯怡騷長腿。（Instagram圖片）

▲ 湯怡不時派福利。（Instagram圖片）

▲ 湯怡平日喜愛戶外活動。（Instagram圖片）

湯怡運動片受注意

其實所謂走光片，湯怡早在今年2月已在YouTube發佈，只是因為現在湯怡憑《反黑路人甲》人氣上升，所以短片到今才引起注意。

於片中，湯怡教在家中做5個簡單動作操練馬甲線。不過，她在做其中一個動作時，郁動的幅度太大而令她疑走光。

有網民在討論區以「湯怡女神懷疑走光。2:40秒」為題開Post，吸引近9萬人瀏覽，近300人回覆，非常多人討論。不過網民就分為兩派，一派認為湯怡確實有走光，而另一邊認為只是她的防走光膠紙。

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▲ 湯怡運動教學片。（影片截圖）

湯怡一向有Fit爆身型，熱愛行山做運動，不過她今次就推薦5個簡單動作，讓觀眾在家都可以輕鬆跟着做，練出馬甲線。

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1. Side plank crunch，每組30秒，要保持側腹及臀部離地。

▲ Side plank crunch。（影片截圖）

2. 休息20秒後換另一方向的Side plank crunch，每組30秒。

▲ 另一方向的Side plank crunch。（影片截圖）

3. Toe touch crunch，每組30秒。

▲ Toe touch crunch。（影片截圖）

4. Seated knee tucks，每組30秒。

▲ Seated knee tucks。（影片截圖）

5. Bicycle claps，每組30秒。

▲ Bicycle claps。（影片截圖）