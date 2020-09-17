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【反黑路人甲】湯怡拍運動片被指走光露點　教5個簡易動作在家操馬甲線【有片】

娛樂 12:38 2020/09/17

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熱門 小鬼離世 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

湯怡教運動的片疑似走光。

湯怡近期憑TVB劇《反黑路人甲》人氣急升，一舉一動都受到網民關注。素來十分健康的湯怡一直都熱愛運動，不時在個人社交平台分享行山及健身的照片，更在YouTube開頻道拍片教運動分享keep fit心得。

不過，近日湯怡其中一條運動教學短片卻被網民指疑似不慎走光露點，引起熱話。

【反黑路人甲】絕世好女友湯怡化身山系女騷纖腰　Kathy到海洋公園行山+做瑜伽

  • 湯怡日常喜歡做運動。（Instagram圖片）
  • 湯怡喜歡行山。（Instagram圖片）
  • 湯怡形象健康。（Instagram圖片）
  • 湯怡騷長腿。（Instagram圖片）
  • 湯怡不時派福利。（Instagram圖片）
  • 湯怡平日喜愛戶外活動。（Instagram圖片）

湯怡運動片受注意

其實所謂走光片，湯怡早在今年2月已在YouTube發佈，只是因為現在湯怡憑《反黑路人甲》人氣上升，所以短片到今才引起注意。

於片中，湯怡教在家中做5個簡單動作操練馬甲線。不過，她在做其中一個動作時，郁動的幅度太大而令她疑走光。

有網民在討論區以「湯怡女神懷疑走光。2:40秒」為題開Post，吸引近9萬人瀏覽，近300人回覆，非常多人討論。不過網民就分為兩派，一派認為湯怡確實有走光，而另一邊認為只是她的防走光膠紙。

【反黑路人甲】「絕世好女友」湯怡單身兩年被催婚　喜歡小朋友坦言渴望做媽媽【有片】

湯怡運動教學片。（影片截圖）

湯怡一向有Fit爆身型，熱愛行山做運動，不過她今次就推薦5個簡單動作，讓觀眾在家都可以輕鬆跟着做，練出馬甲線。

【反黑路人甲】湯怡演藝圈打滾多年曾萌去意　零收入日子當磨練：現在是個好時機

1. Side plank crunch，每組30秒，要保持側腹及臀部離地。

Side plank crunch。（影片截圖）

2. 休息20秒後換另一方向的Side plank crunch，每組30秒。

另一方向的Side plank crunch。（影片截圖）

3. Toe touch crunch，每組30秒。

Toe touch crunch。（影片截圖）

4. Seated knee tucks，每組30秒。

Seated knee tucks。（影片截圖）

5. Bicycle claps，每組30秒。

Bicycle claps。（影片截圖）

撰文 : TOPick 柴犬出動

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