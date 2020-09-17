【飲出專注力】身體缺水影響兒童情緒記憶力迅速下降　研究：飲300毫升水專注力提升25%

▲ 不少研究指出，身體缺水會影響兒童的情緒及專注力下降。

全港中小學將於9月23日分階段復課，學生與學校闊別多月終於能回到學校，不少家長為了讓孩子專心上課，勢必準備不同的食物，幫助他們補腦、提高記憶力等。然而，家長們卻忽略在日常生活中水份對孩子的重要性。TOPick訪問病理科醫生許嫣，拆解水份如何提供孩子的專注力。

根據2015年《美國公共衛生雜誌》發表的一份研究指出，美國超過一半學生身體內的水份不足，水份不足與兒童認知及情感功能受損有關。研究發現，當身體出現缺水的情況，孩子會容易生氣、頭痛，而認知、專注力及學習能力均下降，或會影響他們的健康及學校的成績。

而英國同樣有研究指出，當身體喪失2%水份時，專注力會快速下降，孩子在學習的過程中會變得心不在焉。

研究指水分不足影響專注力下降

許嫣醫生指出，小朋友每天應喝六至八杯清水，但確實每天所需，應根據年齡、性別、運動量和其它身體狀況而定。

許多研究顯示，水份不足會影響一個人的專注力和情緒，視力及短暫記憶力會減退。

她指，當中的原因可能是缺水會減少腦部血液（氧氣和糖份）供應、增加壓力荷爾蒙皮質醇、神經傳導物質分泌紊亂及減慢體內毒素的排泄等，

腦細胞需要足夠水份來維持運作。

飲水300毫升增加25%專注力

她引用東倫敦大學及西敏大學於2017年聯合研究指，僅喝300毫升的水分可以增加25%的專注力和認知能力。

另外，她又指出有研究顯示，當人「感覺口渴」時，表現比較差，可能代表他們腦細胞的運作降低。另有研究發現，學童做測驗前喝一杯水，成績比沒有喝水的好等。她建議，

雖然其他飲品也可以補充水份，但是同時也可能增加糖、鹽的吸收，最好還是喝清水。

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記者：梁節儀