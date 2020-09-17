【反黑路人甲】Madam Koo用親情打動榮章　馮盈盈：有時越接近真相不代表幸福【有片】

▲ 《反黑路人甲》進入結局階段。

TVB劇《反黑路人甲》明天（9月18日）大結局，劇情愈來愈緊張，在昨晚（9月16日）《反黑路人甲》劇情講述Madam Koo（馮盈盈飾）用溫情感動被懷疑與晨爺（姜大衛飾）勾結的爸爸顧榮章（石修飾），令Madam Koo更接近「蔣定邦三父子被殺案」的真相。此外，馮盈盈演技被網民指有進步。

其實昨晚《反黑路人甲》劇情講Madam Koo借明麗（高海寧飾）引顧榮章入局，之後Madam Koo告訴顧榮章：「無論你發生甚麼事、做過甚麼，我都會陪著你。」成功感化顧榮章，縮小殺蔣定邦三父子的兇手範圍。

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▲ Madam Koo打溫情牌。（《反黑路人甲》截圖）

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馮盈盈在IG分享一張Madam Koo大哭的照片，並配文寫道：「有時越接近真相，不代表幸福，如果可以重來，Madam Koo會否想選擇無知但快樂地繼續生活？你們又願意陪Madam Koo一起承受更多真相嗎？」

過去演技一直被觀眾批評的馮盈盈，今次終獲觀眾肯定，有網民留言：「盈盈演技大躍進！」、「這個故事的核心人物就係Madam Koo,一切由這個角色開始，大家真係要追落去，仲有3集就大結局啦！全力支持」、「這角色很有難度呀!繼續努力吸收經驗。」

社團大亂一人得益

從顧榮章說出的真相得知，晨爺為錢引導顧榮章自己是買兇殺蔣定邦三父子的人，所以一直才會暗中幫助晨爺。但原來晨爺將錢另作用途，晨爺分析是有人把殺蔣定邦三父子的罪名嫁禍。

當Madam Koo將真相告訴一哥（蔡國慶 飾）時，一哥表示無能為力，因為特首已拒絕一哥的延任，下屆一哥將由KT（張國強飾）接任。

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KT一直是滿有野心的副警司，為了令一哥退休，在追查「蔣定邦三父子被殺案」上一直阻撓，更將：「天下大亂！」掛在嘴邊，當細倫因警隊任務面臨生命危險時，KT竟教唆司徒信（許家傑 飾）犧牲細倫，被名利沖昏頭腦。

而社團大亂，一哥不獲延任，KT成為最大的得益者，加上KT和顧榮章頗有交情，以他的才智，不難猜出顧榮章與蔣定邦的關係，從而策劃一切。

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