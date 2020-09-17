【第二輪保就業計劃】首批2萬名僱主成功申請工資補貼　涉款72億元29萬僱員

▲ 第二輪「保就業」計劃首批2萬名僱主成功申請工資補貼。（資料圖片）

政府發言人今日（17日）表示，「保就業」計劃秘書處已於昨日（16日）通知首批2萬名成功申請「保就業」計劃第二期工資補貼的僱主，涉及工資補貼72億元，承諾受薪僱員人數近290,000。

「保就業」計劃秘書處已透過電郵及手機短訊通知成功申請人。申請人可登入「保就業」計劃查詢網頁查察申請結果。如申請人對申請結果沒有異議，請在通知發出起計2天內透過查詢網頁確認接受申請結果，以便秘書處安排盡早發放工資補貼

首批獲得第二期工資補貼的僱主，幾乎所有亦於第一期獲批補貼，當中77%僱主並無違反「保就業」計劃第一期的兩項承諾，因此亦無須向政府繳交罰款或收回補貼。

23%僱主第一期涉違規被扣除補貼

另外，23%僱主於6月或7月未有把領取的補貼全數用於支付僱員工資，或其有支薪的僱員人數少於2020年3月無論當時有否支薪的僱員總數，政府將取回未有用於支付工資的補貼金額，或要求有關僱主繳付罰款。有關款額將在發放第二期補貼時直接扣除。在需要扣除補貼的首批僱主中，97%僱主被扣除的補貼金額佔他們於6月或7月所得的補貼金額少於5%。

發言人提醒，若僱主對申請結果有任何疑問，必須在通知發出起計7天內透過上述查詢網頁提出要求檢視申請結果。一經提出檢視申請結果要求，工資補貼將會暫緩發出，直至完成檢視為止。若申請人未有按時提出檢視申請結果的要求，該申請結果將成為最終結果，秘書處將不會接受任何逾期提出檢視申請結果的要求。

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責任編輯：陳子謙