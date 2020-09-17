【生命鬥士】李明蔚抗癌8年身體漸弱　馬浚偉出錢出力開Live助籌醫藥費

▲ 善心滿戴的馬浚偉開Live唱歌，為好友李明蔚籌醫藥費。

向來善心滿戴的馬浚偉昨晚（9月16日）突然開Live唱歌，為好友李明蔚籌醫藥費。馬浚偉指患有腺樣囊性癌的歌手李明蔚（Sarena）希望有機會嘗試接受免疫療法，但礙於費用龐大而需要籌款。

馬浚偉於個人社交平台開Live開金口，唱兩個多小時為助Sarena籌醫藥費。

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▲ 馬浚偉於社交平台開Live唱歌為Sarena籌醫藥費。（影片截圖）

為李明蔚籌醫藥費

抗癌歌手李明蔚自2012起確診患上罕見癌症「腺樣囊性癌」，抗癌8年的道路上她從未放棄，早前因眼皮無力開合而接受手術，可惜手術後情況仍未有大改善。李明蔚在8月中曾在個人社交平台指近來感到身體痛有所不同，直言有心理準備身體會惡化。

而馬浚偉在昨晚籌款Live稱，與李明蔚有特別的緣份：「這個傻妹指自己身體愈來愈弱，其實我都知道，這段期間一直有保持聯絡，知道她的身體狀態，能做到的事不多。她說話有困難，便寫文字給我交代身體變差。」

然後續稱，李明蔚向他表示感恩身邊一直獲朋友關心：「能夠做到的辦法都已經做了，既然仍然這麼年輕，有機會的方法都想試試，她很希望嘗試做新的免疫療法，但很昂貴，家人可能籌備做眾籌，我絕對支持，因為我明白好多治療真的是很貴，她的家庭環境又不是宥好，一定會很大壓力。」

他又明白Sarena的抗癌路是很漫長，因為自己的家人都先後患癌，因而他特別明白家屬的心情。

馬浚偉鼓勵她：「Serena加油！很多人支持你，我明白家人很辛苦，亦會替Sarena擔心，我知你們很難過，請讓自己難過，但難過完要繼續振作。」

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▲ 馬浚偉一直都努力協助李明蔚。（取自FB）

馬浚偉仗義幫忙

之後，馬浚偉分享Live影片，並寫道：

昨晚的LIVE, 是為了給SARENA一點支持和鼓勵，她希望能有機會嘗試用免疫療法去治療她所患的罕有癌症，

由於所需費用龐大，因此Sarena也希望能得到各方支持!

以下是Sarena 媽媽Kita的聯絡電話，如各位願意幫助Sarena，請直接聯絡她的媽媽Kita！感謝感恩！￼

Sarena媽媽 Kita電話 92731263, 大家可以Whatsapp 給她，謝謝！

祝福Sarena, 祝福各位！

願人人平安、健康、喜樂！

Amen!

▲ 李明蔚希望有機會嘗試接受免疫療法。（取自FB）

Sarena自2012年便患上罕見病腺樣囊性癌，8年的抗癌路不易過，期間除了做過多次手術外，也接受過多次電療和化療。縱然Sarena的情況一度好轉，之後於2017年不幸再度復發，以致她臉癱沒法眨眼及口齒不清，癌細胞更擴散至肝、腎等器官，情況令人擔心。

向來樂於助人的馬浚偉一直幫助李明蔚追夢，除主動為她錄製新歌出碟及舉行簽唱會等宣傳活動外，也邀請她擔任其舞台劇《偶然．徐志摩》的幕後助理，以及在他的演唱會任嘉賓。