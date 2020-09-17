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【防疫措施】浴室泳池等明日重開　薀莎水療：關店4個月蝕數百萬元

社會 13:22 2020/09/17

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水療店加強防疫，分店斥資10多萬元，進行消毒工作。（林宇翔攝）

酒吧、卡拉OK、泳池及浴室等多個場所，明日（18日）起重開。有水療按摩店稱，會推行多項防疫措施，認為顧客感染風險低。但店方相信難追回疫情前生意，料疫情至今已蝕本數百萬元。

炮台山「薀莎水療」今日（17日）開放予傳媒拍攝，了解業界復業情況。薀莎水療執行董事黃紅櫻稱，上周已恢復按摩服務，明日會再開放浴室及水療部分，但桑拿部分不開放。她稱按摩服務非公司「主打」，水池才是店方「靈魂」，約數十名顧客已預約周末光顧，相信短期內可追回疫情前約一半生意額。不過她稱，疫情至今水療池關閉已4個多月，期間損失至少數百萬元。

顧客入場前，需於前檯先接受體溫檢測，再填寫健康申報。至於員工方面，黃紅櫻稱所有員工已接受新冠病毒檢測，全部人也無受感染；員工招呼顧客時，會確保消毒雙手，穿起保護衣。水池方面，每天至少3次換水、投入消毒藥丸，比以往頻密；至於淋浴間、按摩椅方面，會梅花間竹開放，確保顧客有一定社交距離。

香港特區按摩業總會總幹事周鎮宇稱，業界了解衞生情況的重要性，水池會做好清潔換水。他稱疫情爆發至今，水療按摩店無顧客曾感染新冠肺炎，認為政府勒令關店是「斬腳趾避沙蟲」，加強防疫更加重要，盼政府不要再「一刀切」要求閉店。

即睇水療店消毒及準備復業情況：

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記者：吳卓峰

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