【趙斗淳事件】性侵女童變態犯被指仍有性失控跡象　出獄搬回舊居惹3千居民擔憂

▲ 趙斗淳將在今年12月刑滿出獄。

2008年韓國性罪犯趙斗淳暴力性侵當時年僅8歲的女童，導致其大小腸流出，需終身使用尿袋及人造肛門過活，後來事件改編成電影《素媛》「趙斗淳事件」。而被判12年有期徒刑的趙斗淳，將於今年12月出獄，相信拿搬回舊居跟妻子同住，亦因此惹來附近民居的的擔憂。

趙斗淳被監禁前，跟妻子住在韓國京畿道安山市，而趙斗淳出獄後，將安排遷回舊居再度跟妻同住，不過，安山市居民卻對此感到不安。

安山市市長在電台節目時表示，市政府至今收到超過3600個抗議電話，官方網頁也有超過1200條留言反對，市民表態不願跟趙斗淳生活在同一個城市，更指若政府不對此回應，居民便會搬離安山市。

【趙斗淳事件】韓變態犯性侵8歲女童致終生用尿袋 入獄12年首曝心聲：出獄後會老實做人

雖然趙斗淳在出獄後必須佩戴電子腳拷，並接受法務部一對一的24小時監視，不過以往仍有不少性侵罪案，是有前科的犯人在出獄後再犯。

安山市市長亦稱，在一項報告中留意到趙斗淳目前仍有較嚴重的性倒錯傾向，或表示仍對性有失控的跡象，故希望韓國法務部考慮安排趙斗淳出獄後，繼續接受隔離措施。

▲ 韓國電影《素媛》改編自「趙斗淳事件」。

趙斗淳事件經過

「趙斗淳事件」發生於2008年12月11日，當年僅得8歲的娜英於上學期間被行為怪異的趙斗淳誘拐至教會廁所，將其衣服脫光後強逼她就範。娜英奮力反抗觸怒趙斗淳，頭部被他猛撼馬桶水箱，更不斷被掌摑、毆打頭部、勒頸，導致暈倒。

趙斗淳強行施暴得逞，造成娜英臉部、腹部、骨盆受重創，更引致大小腸流出，身體永久受損，其中肛門和性器官有8成損壞，須安裝人造肛門及終身用尿袋。

不過根據韓國法例，趙斗淳的暴行本應判刑15年，但他不斷強調自己醉酒和記不起當時的事情，因而獲減刑至囚12年，全案不可上訴，而趙斗淳的刑期將於2020年12月屆滿。

性罪犯趙斗淳出獄前，接受150小時心理治療，且更向外首次透露心聲，指自己出獄後會老實做人。

責任編輯：王明芳