【突然暈倒】年輕人常患「迷走神經性昏厥」突然暈倒 腦神經內科醫生拆解5大先兆+成因
醫生診症室 12:17 2020/09/17
台灣藝人黃鴻升（小鬼）昨日被發現在家中身亡，警方初步調查指，懷疑小鬼於浴室滑倒意外過世，但詳細死因仍待釐清。有台灣醫生表示，除了地板濕滑外，突然跌倒、暈倒的一個常見原因是「迷走神經性昏厥」，這種昏厥多發生在年輕人身上，昏厥前會出現耳鳴、頭暈等先兆。
突然昏倒常見原因
台灣腦神經內科醫生林志豪於Facebook專頁發文指，如果跌倒造成頭部撞擊，輕則會有腦震盪的症狀，嚴重的話會導致腦出血甚至生命危險。不過，突然昏倒除了因地板濕滑外，亦有其他原因：
- 暈眩
- 平衡感差
- 精神不集中
- 腦部短暫放電
- 短暫性腦缺血
- 中風
- 其他原因所造成的肢體無力
迷走神經性昏厥多見於年輕人
而另一個突然昏倒的常見原因是「迷走神經性昏厥」。林志豪解釋，迷走神經從大腦分布到各個重要器官，當迷走神經受過度刺激時，會令全身血管擴張，血液輸送量就會變少，導致大腦沒有即時得到血液輸送過來的營養和氧氣，造成突然性暈倒。
他指出，多數人在迷走神經性昏厥前或出現以下先兆：
- 眼前突然發黑
- 耳鳴
- 頭暈
- 心悸
- 全身冒冷汗
林志豪補充，這種昏厥常見於年輕人身上，而誘發突然性昏倒的原因有很多，包括喝水不足、飢餓、缺乏運動、姿勢性低血壓等。他概括了3類迷走神經性昏厥原因：
反射調節性昏厥
- 血管迷走神經性昏厥：因恐懼、焦慮等情緒導致，或者久站、身體疼痛等等生理因素造成的暈倒
- 情況性昏厥：上廁所、吞嚥或用力咳嗽導致的暈倒
- 頸動脈竇過度敏感：受壓力刺激影響到心跳導致暈倒，常發生在刮鬍子或按摩頸部期間
姿勢性低血壓
- 坐著、躺著或著蹲下時，突然起身會導致頭暈目眩，造成暫時性的腦部缺血現象，容易引起神經性昏厥
- 他建議平時養成多喝水和運動的習慣，可避免出現姿勢性低血壓
心因性昏厥
- 可能是心律不整，也可能是心肺結構上的疾病造成心跳太快或太慢，比如說心臟瓣膜狹窄、肺栓塞等原因
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責任編輯：沈佩珊