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【2020中秋節】山下菓子推4款卡通人物月餅　儲齊一套有紙燈籠手挽袋慶中秋

休閒 13:54 2020/09/17

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熱門 小鬼離世 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

山下菓子推出4款可愛趣緻的卡通月餅，奶黃、抹茶、朱古力流心都有！（山下菓子Facebook）

一年容易又中秋，每年的月餅總會有驚喜新款。今年山下菓子推出多款可愛趣緻的卡通月餅，外型相當吸睛，迷倒一眾粉絲！

山下菓子推出的卡通月餅包括角落生物、大鼻與鋼牙、Monchichi和加菲貓，不單卡通人物多款，更於經典口味以外，新增更多新口味迎合港人喜好。如比利時流心朱古力、抹茶流心，當然少不了港人最愛的金黃奶黃流心啦！

角落生物套裝

包括比利時流心朱古力月餅（配自家配方曲奇皮）、A4 尺寸的環保袋和應節燈籠，啱晒一家大細齊聚慶中秋。

 

（山下菓子Facebook）

Chip & Dale - 手工月餅

月餅呈大鼻與鋼牙最愛的松果圖案，以木盒包裝。內附一個朱古力流心酥。木盒內附有心意卡，送禮一流！另備金沙奶黃流心酥、比利時朱古力流心兩款可選。

 

（山下菓子Facebook）

加菲貓 - 手工月餅

具奶黃流心、宇治抹茶流心兩款，另可選連紙燈籠款，亦可連同加菲貓手挽袋一同購買，送禮自用都可。

（山下菓子Facebook）

Monchichi- 手工月餅

備奶黃流心和比利時朱古力流心兩款，另外亦可加購新產品手工蛋卷送禮，朱古力蜂巢蛋卷採用法國Valrhona可可- 72%，苦甜香濃的朱古力帶點焦糖香味。

（山下菓子Facebook）

購買詳情：

可瀏覽山下菓子網上商店（請按此），或到門市訂購。

取餅日期： 15/9 後

取餅地點： 旺角、太子、沙田、荃灣、北角

記者：Panda

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