【2020中秋節】山下菓子推4款卡通人物月餅　儲齊一套有紙燈籠手挽袋慶中秋

▲ 山下菓子推出4款可愛趣緻的卡通月餅，奶黃、抹茶、朱古力流心都有！（山下菓子Facebook）

一年容易又中秋，每年的月餅總會有驚喜新款。今年山下菓子推出多款可愛趣緻的卡通月餅，外型相當吸睛，迷倒一眾粉絲！

山下菓子推出的卡通月餅包括角落生物、大鼻與鋼牙、Monchichi和加菲貓，不單卡通人物多款，更於經典口味以外，新增更多新口味迎合港人喜好。如比利時流心朱古力、抹茶流心，當然少不了港人最愛的金黃奶黃流心啦！

角落生物套裝

包括比利時流心朱古力月餅（配自家配方曲奇皮）、A4 尺寸的環保袋和應節燈籠，啱晒一家大細齊聚慶中秋。

▲ （山下菓子Facebook）

Chip & Dale - 手工月餅

月餅呈大鼻與鋼牙最愛的松果圖案，以木盒包裝。內附一個朱古力流心酥。木盒內附有心意卡，送禮一流！另備金沙奶黃流心酥、比利時朱古力流心兩款可選。

▲ （山下菓子Facebook）

加菲貓 - 手工月餅

具奶黃流心、宇治抹茶流心兩款，另可選連紙燈籠款，亦可連同加菲貓手挽袋一同購買，送禮自用都可。

▲ （山下菓子Facebook）

Monchichi- 手工月餅

備奶黃流心和比利時朱古力流心兩款，另外亦可加購新產品手工蛋卷送禮，朱古力蜂巢蛋卷採用法國Valrhona可可- 72%，苦甜香濃的朱古力帶點焦糖香味。

▲ （山下菓子Facebook）

購買詳情：

可瀏覽山下菓子網上商店（請按此），或到門市訂購。

取餅日期： 15/9 後

取餅地點： 旺角、太子、沙田、荃灣、北角

記者：Panda