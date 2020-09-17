【韭菜家族】中醫拆解韭菜+韭菜花+韭黃養生功效　韭菜花含纖維助抗癌抗便秘

▲ 中醫拆解「韭菜家族」養生功效。

大家懂得分辨韭菜、韭菜花和韭黃嗎？其實韭菜、韭菜花和韭黃都是同一棵植物而來，只是基於不同日照及生長階段收成，而有不同名稱。註冊中醫陳頌茵接受TOPick訪問時就拆解韭菜、韭菜花和韭黃的分別，並分析各種韭菜功效。

陳醫師指，韭菜、韭菜花、韭黃都是同一棵植物處於不同日照和在不同生長階段的收成名稱。

春天：「春韭」其葉細長而扁，顏色青翠；

夏天：「夏韭」纖維粗糙

秋天：「秋韭」其頂部開白色或紫紅或淡紫色花雷，花期後會結果

冬天：「冬韭」割葉留根避光種植。

而四季裏採收的韭菜，都可用綿、咸、辛、辣來形容其帶濃郁芬芳的氣味。

到底「韭菜家族」分別有什麼功效？

陳醫師表示，韭菜、韭菜花、韭黃營養價值豐富，在適量攝取下，一般來講都適合平性體質的男女老少進食，但不宜長期或天天進食，間中進食已可收到食療功效。

韭菜氣味的成分可消炎殺菌

春天為韭菜最當令的時間，陳醫師指因韭菜歸經屬肝經，肝與春天相應，便可有效預防春困，肝也開竅於目，亦有明目作用。據《分類草藥性》，韭菜可「治風熱，消食積，明目清昏，補遺精，止鼻血，清虛火，搽疳瘡，熏喉蟻癢。」

另外，中藥學研究亦發現韭菜含有維他命A、B、C、胡蘿蔔素、脂肪，其韭菜的獨特香氣，是來自硫化合物的揮發油成分。這成分主要作用為蒜素，能夠促進食欲、消炎殺菌、降血糖、降血脂、降血壓、抗血小板凝聚、提高性功能、對冠心病有一定治療作用。

食韭菜花別摘花苞

韭菜花是韭菜成長過程中最成熟階段，大約在7-8月，還未結籽時採收的花苞和花莖部位。

陳醫師指，在花未盛開前，花蕾內積滿蜜汁。這些花苞有健脾生津、活血散瘀、補肝腎功效，而且花苞期亦是蛋白質含量的高峰期。

另外，韭菜花的莖、花苞中的纖維素是抗癌物質之一，可抑菌和抗便秘。韭菜花又富含胡蘿蔔素、核黃素、蛋白質、維他命A、B2、C、鈣、磷、鐵和食用纖維等成分。所以陳醫師籲：

食用時最好不要摘除花苞。

韭黃營養價值比韭菜、韭菜花低

「韭黃」是在霜降氣節後把韭菜割掉，留下根頭做種苗，在完全避開日照下種植，使其不能產生葉綠素，所以全棵植物呈現淡黃色，纖維量也較少，辛辣味淡。

陳醫師指，由於韭黃是完全避開日照下種植，故其營養價值會比有曬太陽的韭菜、韭菜花少。

據中藥學研究，韭黃的胡蘿蔔素、磷、鐵和鈣比例都比韭菜低。而且《得配本草》更指出韭黃抑鬱不伸，食之傷人心氣。所以中醫學認為韭黃食後會容易導致氣滯，影響心臟正常功能。

適量進食是可以的，但長期大量進食，就容易有氣滯情況出現。

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記者：楊宛茜