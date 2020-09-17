全港廢紙收集及回收服務明日展開　回收價首半年不低於每公斤7毫

▲ 全港廢紙收集及回收服務明日展開。（資料圖片）

環保署今日（17日）公布，廢紙收集及回收服務承辦商明日（18日）起逐步開展服務。

環保署早前透過公開招標，以服務合約形式聘請17個承辦商，在全港提供廢紙收集及回收服務，以維持或提升本地廢紙回收的質和量，推動本地廢紙回收業的可持續發展，及配合香港的綠色復蘇，支持循環經濟。

在服務合約下，承辦商會從全港各區街角回收店、流動回收車、前線回收人員等收集廢紙，包括紙皮、報紙和辦公室用紙，並在本地進行篩選、分揀及打包等工序後，把廢紙出口至內地或海外如東南亞市場循環再造成紙製品，轉廢為材。

環保署發言人表示，由9月18日起，承辦商及其聯繫街角回收店、流動回收車等，必須以不低於指定廢紙回收價，即合約期首半年不低於每公斤7毫，往後每3個月按市場實際廢紙出口價格調整，向前線回收人員及其他廢紙生產者收購符合標準的廢紙，即不濕水及不混雜其他雜質，從而維持或提升本港廢紙的整體質量及市場競爭力，以支援廢紙回收行業，並支持業內特別是前線回收人員的工作機遇。

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責任編輯：陳子謙