【公屋裝修】42萬改造沙田100呎納米公屋　鏡面延伸空間感增加全屋光線【多圖】

▲ 42萬改造沙田100呎納米公屋。

一名女戶主為了有更舒適的居住空間，以$428,000改造之前購入的沙田100呎納米公屋，將單位打造成歐陸風格。設計師使用了大量鏡面延伸空間感，令整個單位更加明亮，更加設大量收納空間，麻雀雖小，五臟俱全！

鏡面延伸空間感

是次單位由設計情報中心改造，戶主最希望單位可以光猛一點以及增加空間感。單位由300多呎的單位一開三，是房屋署設計的一人單位，為了要間出廚房，客廳出現了一個奇怪凹位。全間屋本來只有一隻窗，就位於凹位的位置，戶主不但要走入去開窗，亦不能用盡空間。

▲ 門口及天花的鏡面設計增加單位空間感。（圖片來源：設計情報中心）

裝修之後，一入門可見大門及天花位置使用了鏡面，延伸視覺空間，假天花的燈糟令全屋非常明亮，符合戶主的要求。全屋以白色作主調，以花線營造歐陸風的感覺，更有一面藍綠色牆身作點綴。

單位內有一張多功能變形床，最前設有梳化位，可以坐在梳化睇電視、休息，後面就是睡床。將睡床升高，用踏級上落可以增加床底的收納空間，床頭就用作鞋櫃。

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拆走廚房用盡每一吋空間

戶主覺得單位較細，加上她不是經常下廚，最終拆走原本的廚房及煤氣錶。設計情報中心指拆走廚房好處多多，不但可以減少間隔牆所佔的空間，亦可以將廚房的窗變為客廳的窗，將光線帶至客廳。最後亦可以令單位變得四正，有空間放電視，用盡每一吋空間。

雖然拆走廚房，但就在入屋的右手邊做了一組廚櫃，加了抽油煙機，製作出小型的煮食空間。為了保持靈活性，沒有加入嵌入式煮食爐，反而加了插頭位置，讓戶主可以使用電磁爐，更有一張可以拉出來使用的小餐枱。

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鏡面藏洗手間喉管

洗手間亦作出了大改動，位置沒有變動，但就用了玻璃趟門做間隔。牆身用了整面鏡面，其中一面對著大門的鏡面，希望作出無限延伸的效果。

值得一提的是，原本廁所裡的喉管非常殘舊，喉管外露除了不美觀，亦有衛生問題。因此將所有喉管換走並以鏡面包著，令洗手間感覺煥然一新。戶主一人居住，用玻璃間隔的洗手間當然沒有問題，但當有朋友上去的時候，亦可以用洗手間內的捲簾，保持私隱。

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責任編輯：徐穎彤