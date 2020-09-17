足總落實港超聯本周六復賽　由東方對傑志打頭陣

▲ 香港足總落實本周六（19日）重啟港超聯。（足總圖片）

香港足總今日（17日）宣布，接獲民政事務局通知，6支參賽球隊將允許於符合防疫衞生的情況下進行此賽季的餘下賽事，包括本周六（9月19日）重啟港超聯，並在10月11日煞科。

足總指，復賽將於將軍澳運動場、香港大球場、小西灣運動場及旺角大球場舉行。首場賽事為港超聯賽事，由東方龍獅對傑志，獲安排本周六（19日）下午3時正於將軍澳運動場舉行。煞科日為10月11日，足總安排3場賽事同時舉行，分別為冠忠南區對理文、愉園鬥傑志、東方龍獅撼富力R&F。

盃賽方面，3項賽事包括菁英盃、足總盃及高級組銀牌的決賽，均會在9月最後一個星期內舉行。最先上演是9月27日的菁英盃決賽，由傑志及冠忠南區在將軍澳運動場競逐；東方龍獅對富力R&F的足總盃決賽則在翌日（28日）在香港大球場上演；4天後即10月2日，東方龍獅與理文在旺角大球場爭奪高級組銀牌。

足總又指，為保障衞生安全及保持社交距離，復賽比賽將以閉門作賽的情況下進行。考慮到廣大球迷的需要，全力支持各參與復賽的超聯球會，將安排媒體伙伴為餘下進行的17場閉門賽事安排直播，所有球迷可於足總官方社交平台及媒體伙伴平台全程免費及即時觀看賽事。

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記者：陳子謙