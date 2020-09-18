【麥路人】郭富城少年家貧打工幫補家計　憶亡母感觸現更珍惜家庭時光

▲ 郭富城因拍《麥路人》憶及亡母。

天王郭富城在演戲上每愛自我挑戰，過去如《父子》、《三岔口》及《踏血尋梅》均能突破框框並因而封影帝。郭富城在新戲《麥路人》演夜宿快餐店的流浪漢，盼帶出困境中的互愛精神，童年在屋邨長大的郭富城，拍攝中亦勾起許多成長回憶。

郭富城曾透露，當日甫看到《麥路人》劇本，便著經理人小美一定要為他接拍，他解釋因為很喜歡此戲的信息。

▲ 郭富城《麥路人》默默幫助身邊人。

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郭富城稱：「戲中有個主題是『信念燃點希望，希望改寫人生』，可是貧窮卻會將信念瓦解並步向死亡。電影講及香港的住屋問題，令不少人因不同理由成為露宿者，其實這也是很多城市都面對的問題，自己想參予拍攝，因它既是香港題材，以及香港導演，故很想去支持，讓其他地方的觀眾可接觸更多港片。」

郭富城在《麥路人》演的主角阿博，經歷由人生風光跌至谷底，同時家庭問題形成重重心債，但在困境中仍默默幫助每個萍水相逢的陌路人。

▲ 郭富城除跟楊千嬅、張達明有對手戲，也跟鮑起靜演母子。

回憶童年屋邨生活

貴為天王級巨星的郭富城，也是在香港土生土長，他為家中孻仔，上有兩個哥哥及兩個姐姐，早年一家七口居於筲箕灣明華大廈，城城於該區住了近18年，那裡亦滿載成長回憶。

城城坦言對基層生活很能理解。「我有兩個哥哥姐姐，父母要養大那麼孩子，也很大壓力。幸當時社會不複雜，鄰居都來自基層，生活中總能做到守望相助，和睦相處。」

城城指自己中學時也要做暑期工，賺取零用錢，也能幫補家計。「讀書時有同學家人開清潔公司，我在暑假時也有去打工，那時已懂得用雲石打磨機。」

因此郭富城在《麥路人》開場要操作清潔機器，自覺更能投入角色。「因為我有過這些勞動工作的經歷，令我更易理解這個角色。」此外，為更貼近演繹流浪漢的心態，城城拍攝時並刻意捱餓，去感受主角阿博的無力感和無助感。

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城城父親經營金舖，養大一家人，18歲那年城城考入TVB藝訓班入行，成為舞蹈員，之後當上歌手，其二哥繼承父親衣缽經營金行，可是後來二哥被搶劫金行的賊人槍殺身亡，至94年城城父親因病過世，肩起養家責任的城城，跟母親感情很要好。

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憶亡母甚感觸

戲中的阿博因感人生失意，一直愧見家人，卻總是徘徊在家門口，糾結要否回家跟年邁母親團聚。當中郭富城跟鮑起靜的母子情，十分感人，更讓郭富城憶起亡母的情誼。

早前城城在台灣受訪時，也提到拍攝時真心將鮑起靜當成自己媽媽，大有感觸，更因此哽咽。他坦言年紀愈大愈感性：「人不可能沒有做錯過事情，不論大錯或小錯，都要真誠面對，不能封閉自己，並取得對方的諒解。」

他更向媒體表示真正的遺憾，是媽媽在世的期間，沒有更多時間陪伴她。

城城亦解釋：「平時我好堅強，不會流眼淚，但隨著年紀，現在很珍惜可以令自己觸動的機會，人要成長和有所經歷，才會明白此心境，適當時候便應釋放情緒。」

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更珍惜家庭時光

因此已是兩孩之父的郭富城，也不會掩飾自己的慈父心情。《麥路人》講社會的貧富懸殊及住屋問題，而作為父親的城城，亦常教導女兒正確的價值觀。

城城分享：「要讓小朋友知道錢是用來做甚麼，如問她是否喜歡玩洋娃娃，但要知道要用金錢來買，譬如有叔叔給你利是錢，就要儲起來，留待長大後去買東西。」

他指女兒現時年紀尚細，未必清楚錢的概念，但要孩子儲錢的觀念一定要有。「父母要出去工作賺錢，她們是知道的，亦都明白喜歡的玩具不會從天而降，要有付出，有努力才可以得到想要的東西。」自言有美滿家庭的城城，更珍惜跟家人相處時光。

▲ 戲中阿博經常助人，可是自己也有心債。

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記者：區家歷

髮型 : Ian Wong@ ii Salon

化粧: Terry Yu