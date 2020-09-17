【藝術速報】日籍藝術家畫作開售全球限量36套　新創作於疫下散播快樂

▲ Koichi Sato熱愛古老的美國雜誌，經常使用這些照片作為他畫作的主要靈感。（WOAWstore提供）

不少香港人愛每年旅遊，惟今年因疫情無法出行，留在家時間變多，不妨花點心機重新佈置。或者索性將家居打造成旅遊風格，抬頭就看到幾幅關於快樂旅行的畫作裝飾，或可一洗刻板生活、無法出遊的頹氣。

去年日籍藝術家Koichi Sato在香港舉辦首個個人畫展「ECSTASY JOURNEY 快楽旅行」，展示最新系列畫作、甚受歡迎。

一年後，Koichi Sato再度創作限定系列畫作，以反光物料印有「KOICHI SATO」及「ECSTASY JOURNEY」的草地綠畫套盛載，一套4張，9月15日凌晨開始於WOAW Store網店發售。畫作分別名為Cuba Libre、Earth of Africa、El Mariachi和YaMan。

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大膽畫風記下旅行想像

Koichi Sato的作品擺脫傳統人物畫作的既定印象，以大膽粗綫筆觸加上鮮豔繽紛色彩，記錄下遊歷世界的旅程。其中有墨西哥街頭樂隊、嬉皮士、非洲村落民族及南美部落村民。

4幅畫作的共通點，是系列中甚具標誌性的金黃色太陽與光環，於「快楽旅行」的同一片天空下，畫內的人物嘴巴雖然綫條、輪廊不分明，但似乎總是流露着喜悅的微笑。

▲ 畫套內頁印有是次聯乘及作品的資料。（WOAWstore提供）

自學成才用畫作散播快樂

Koichi Sato出生於東京，是位自學成才的紐約市藝術家。他從小被電視、體育等媒介的豐富圖像影響，故其獨特畫風以圖案和色彩大膽，甚具趣味，通常都會打破事物傳統印象並重塑。

在這些大膽的創作背後，其實他是個傳統藝術「局外人」──放棄機構培訓、傳統學習，按自己的心繪畫想像的面孔肖像，盼能讓人開懷大笑。而因為顏色豐富鮮豔、對比強烈和綫條明顯，他的肖像創作總帶積極、幸福的感覺。

作品散發滑稽的風格，他所畫的肖像身體誇張、不太成比例，並總是將將群體一併擠到前景中。原因為他看自小熱愛古老的美國雜誌，他的畫作就好比雜誌頁面上的照片所呈現的平面感。保留忠於自我的創作概念，肖像看起來像有相關、風格統一而不重覆。

記者：吳霆俊