【飲食速報】日式燒肉店設全港首部自助清酒售賣機　首次登入清酒App送100元代幣免費暢飲

▲ 首部清酒自助售賣機，設有18款清酒口味。(餐廳提供)

入秋已過，又是吃烤肉的好日子。最新開在尖沙咀的日式燒肉臻，有齊各式牛、豬、雞肉類罕有部位不在話下，最好玩的是店子引入全港首部自助清酒售賣機，有上等靚肉配好酒，在此刻疫情稍緩下，好好讓自己輕鬆一回吧。

這種清酒機發源於日本新潟縣，大部分店子會開在某些鐵路大站內，供應逾過百款清酒口味，令人飲個痛快。而香港的這部清酒機則集合18款日本各地清酒，產地分別來自新潟、三重、秋田等。清酒機標示了精米步合、日本酒度、酸度、酒精濃度，讓大家一目了然。

▲ 和牛盛合$330：包含鹿兒島和牛-牛三角胸小排、牛背峰、牛板腱、牛腩肉、美國安格斯牛-牛翼板、荷蘭牛肝及厚切牛舌。(餐廳提供)

到底如何運用這部自助清酒售賣機？大家按下列圖片，便可順序了解整個流程：

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購買流程簡單方便，先用手機掃描桌上的QR Code、申請或登入賬號、瀏覽當天清酒推介，付錢購買代幣券($100/10個代幣)，再於清酒機前選擇想購買的酒類，在酒杯旁掃描手機上的QR code，系統則會扣減該款清酒所需的代幣，清酒就即時從機內傾注到杯中。清酒價錢由$30至$60/杯不等，當代幣用完，再登入賬號增值便可。

期間限定鳥取和牛祭

▲ 鳥取和牛的油花分布平均，質素佳。(餐廳提供)

有好酒當然要配靚肉，是次新店期間限定供應全日本產量只 1/100 稀有鳥取縣和牛，每年更僅有10頭以下輸入香港。鳥取和牛貴為名牌和牛始祖之一，著名以雪花紋理均勻分布，並在燒肉時出現濃厚而不膩的肉汁，入口即溶，肥瘦平衡絕佳，記者嘗過真的多吃也不膩滯，是難得的極上滋味。

店子嚴選的鳥取和牛均是A4級數，均是客人一有柯打，便由專人即場切割。推介這款「鳥取牛 A4 牛三角」（$288/100克 ）。牛三角肉位於牛肋骨前方周邊，是牛肋肉中最好吃的部位。數量非常少，1頭牛大約只有2塊牛三角，而且起骨等的處理工序較費工夫。此部位油花分布密集，油脂甘香而肥瘦平衡，屬的絕罕有部位，必吃。

另一款「鳥取牛 A4牛胸腩」($268/100克)，亦不得不試，位於牛三角下方，肌肉較多而肉質結實。淡淡油香和特有的牛肉味互相輝映，保留元祖和牛最原始的口感與味道，若喜歡深層而濃郁牛肉味者，則可以嘗試此部位。

其他燒肉價錢實惠

不好牛者，另類選擇還有雞和豬，價錢更實惠，前者推介雞肉盛合，內有 柚子雞腿、時令野菜、日本雞腎、日本雞心、日本一夜乾雞翼、雞胸軟骨，大部分用上德島阿波尾雞，令人食得安心。柚子雞腿用了日本柚子汁和韓國柚子醬醃，帶有特濃重的柚子風味，好香甜。

至於豬肉食材方面，亦揀選了宜作燒烤的部位，如豬大腸、豬心、豬脷、豬喉軟骨，還有特選伊比利亞豬肋條，燒起來都令人垂涎三尺。

▲ 雞肉盛合$148，內有 柚子雞腿、時令野菜、日本雞腎、日本雞心、日本一夜乾雞翼、雞胸軟骨，大部分用上德島阿波尾雞，令人食得安心。(餐廳提供)

最後不得不提，坊間少有燒肉店會有熟成櫃，能即場提供熟成肉，，這段期間的熟成肉是美國安格斯M5肉眼。把肉眼放進攝氏1.4度、濕度79度的低溫熟成櫃中，熟成30天，讓肉質柔軟，風味更佳。這裏的熟成肉會按需要隨時更換，帶給大家意想不到的驚喜。

▲ 日本雞尾$32：來自新潟縣的雞尾部分，脂肪較多而口感柔軟鮮嫩，燒過有雞油香，勁惹味。(餐廳提供)

燒肉臻

地址：尖沙咀寶勒巷3-7A號萬事昌廣場1樓102號舖

電話：2518 3828

營業時間：12nn-3pm、6pm-11pm

記者：郭秀芳