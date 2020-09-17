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【開間咖啡店】盧頌恩+李綺雯+黎紀君密謀疫市創業　拍節目順道到咖啡店取經

娛樂 13:17 2020/09/17

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熱門 小鬼離世 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

李綺雯盧頌恩咖啡店取經。

由盧頌恩（妹頭）、李綺雯（𡃁妹）及黎紀君（Christy）主持的香港開電視新節目《開間咖啡店》，以咖啡店為題，講述3人為實踐開咖啡店的夢想，走遍香港多間咖啡店取經，並向專業咖啡師「偷師」學沖咖啡；節目中，本身是蛋糕店老闆的Christy與廚藝了得的李綺雯更即場炮製甜品及小食，盡顯功架。

新節目《開間咖啡店》。

數月前投資7位數在疫巿「創業」開設按摩店的盧頌恩，表示無懼疫巿，有意繼按摩店後，再進軍咖啡業開設咖啡店，她說：「自小夢想做小店老闆，我是個享受人生的人，好鍾意歎按摩、歎咖啡，所以好想將這種享受帶給其他人。」

盧頌恩續說，在5月開業的按摩店，在開業兩個月後便停業，令她感受到做生意有驚濤駭浪的感覺：「原本開業後生意不錯，但之後因為疫情要停業，不過租金、人工都要照出，所以有一定壓力。」

盧頌恩密謀再創業。

開咖啡店舒緩心靈

至於，身為蛋糕店老闆的Christy，坦言生意少不免受疫情影響：「會有一定影響，但慶幸不是太大影響，有些婚禮訂單需要延期，幸好很多客人都很體諒，但又因為疫情以致好多人要在家抗疫，反而多了一家人相處，從而多了客人會訂些生日蛋糕來慶祝。」

此外，李綺雯亦表示自去年底開始，有開設咖啡店的念頭：「好想開一間咖啡店，可以給予人一個舒適的空間去休息、舒緩心靈，但做生意真是好睇時機，以及要看看遇不遇到合適的夥伴。」

李綺雯有開設咖啡店的念頭。

她續指：「假若開一間咖啡店，希望落手落腳親自去做，所以今次個節目對我來講係好好偷師機會，同埋在節目中會煮不同的小食，其他兩位主持同工作人員試食後，會有好多不同意見，對於將來開咖啡店會係一個好好的參考。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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