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【新冠肺炎】有女員工初步確診　恒生銀行土瓜灣分行需暫停服務14天

社會 13:12 2020/09/17

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熱門 小鬼離世 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情反覆，消息指今日(17日)新增9宗確診個案，包括源頭不明個案。恒生銀行土瓜灣分行昨晚上接獲一名員工通知，其初步確診感染新冠肺炎，正在等候進一步檢測；該分行今起暫時停止服務14天，同時已安排土瓜灣分行其他員工接受深喉唾液測試，並會留在家中自我隔離14天。

【新冠肺炎】消息：本港今日新增約9宗確診個案　包括源頭不明本地個案

恒生銀行表示，初步確診員工昨天(16日 )上班前探測體溫正常，工作期間一直全程佩戴口罩，至中午時候接獲衞生防護中心通知，其被列為密切接觸者並需要接受檢測，她隨即離開分行，正在等候進一步檢測。

發言人稱，為審慎起見，土瓜灣分行將暫時停止服務，銀行已根據衛生當局的指引，安排在該分行進行深層清潔及消毒，並已安排土瓜灣分行其他員工接受深喉唾液測試，並會留在家中自我隔離14天，銀行會為該員工提供適切的支援及協助。

【新冠肺炎】一文看清9月16日確診者住址到訪處　有患者確診前訪時代廣場及海港城

銀行確定該分行所有員工均有遵從銀行指引，在當值工作期間已佩戴口罩。 

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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記者：陳正怡

銀行 疫情 衞生防護中心 新冠肺炎疫情

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