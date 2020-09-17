【打破歧視】拍拖4年嫁殘疾男被質疑為錢結婚　新娘無懼世俗眼光願扶他一輩子

▲ 美國一名新娘下嫁殘障男被質疑為錢結婚，近日發帖文大方回應。

「殘疾人士也是值得信任的伴侶」美國一名新娘下嫁殘疾男友後，在網上發表心聲，回應網民質疑她為錢結婚，並非真愛。新娘與丈夫拍拖4年，坦言一直以來承受歧視眼光，飽受壓力，但真愛讓她衝破一切障礙，並成為YouTuber分享兩人的生活點滴，讓更多人了解殘疾人士的心境。

據美國《NBC Today》報道，來自美國明尼蘇達州的Hannah Aylward，與患有脊髓性肌肉萎縮症的Shane Burcaw結婚，在IG及YouTube分享當日婚照，卻惹來大批網民抨擊，質疑這是一個「假婚禮」、是笑話，Hannah只是為錢結婚，一定另有性伴侶，還說婚照是「P圖」。

▲ Hannah與Shane拍拖4年，近日完婚。（Hannah Aylward IG圖片）

面對冷嘲熱諷，Hannah沒有動怒，並發帖文回應網民，指他們拍拖4年，營運YouTube頻道2年，已學識永遠都不能滿足所有人。

你永遠都無法教導每一個人，無論你做任何事，總有人覺得難以理解。以前我看見這些評論，內心都會很痛苦，但現在我已明白，擔心他們的意見實在是浪費時間。

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殘疾人士也是值得信任伴侶

Hannah和Shane一直以來都被質疑不是真愛，Hannah原以為結婚之後，會令更多人相信，結果只惹來更多抨擊。

現在我當然不會那麼天真，儘管花了一些時間去改變想法，無視這班人。

▲ 兩人的愛情得到女方媽媽的支持。（Hannah Aylward IG圖片）

他們會致力分享婚後的生活，希望打破世人的歧視，多一點接納殘疾人士，Hannah說︰

我希望更多人了解，殘疾人士也是值得信任的伴侶。

▲ Hannah認為Shane是值得信賴的伴侶。（Hannah Aylward IG圖片）

帖文獲得超過6萬人讚好，並祝福他們新婚快樂，「為你們感到開心」、「你們二人就是真愛的定義」；有人亦批評惡意留言的網民可恥，「他們一定不懂得甚麼是愛」。

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Shane Burcaw罹患罕見遺傳病脊髓性肌肉萎縮症（Spinal Muscular Atrophy），會導致肌肉萎縮，他自2歲起就要坐輪椅，但性格樂觀的他積極生活，並參與NGO組織及著書。Hannah因看過有關Shane的紀錄片後，對Shane的殘障生活感興趣，於是主動以電郵聯絡對方。

Shane曾表示，第一次收到她的電郵後，已經覺得她很有吸引力，雙方認識後就一拍即合，不久墮入愛河。兩人經常公開日常生活的影片，希望外界多了解殘疾人士的生活，伴侶間也可以擁有正常拍拖生活，並如其他伴侶一樣，也擁有「令人滿意的親密生活」。

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責任編輯︰林綺玲