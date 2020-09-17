【東張西望直擊】港男誤信投資達人租700呎單位狂劏房　裝修奇特納米鋅盤開放廁所難出租

▲ 港男誤信投資達人租700呎單位狂劏房，裝修奇特納米鋅盤開放廁所難出租。

香港樓價高企，不少民眾上車難，需租屋甚至租劏房。TVB節目《東張西望》報道一名港男誤信

「投資達人」，長約租下一個700呎單位，欲將單位裝修成劏房再出租，惟裝修設計離奇，不僅出現納米鋅盤，甚至廁所都是開放，相信難以出租。

事主T先生向《東張西望》表示，上過該名「投資達人」開辦的課堂，對方之後為他找到約10年長租約的舊樓單位，再幫手裝修，分隔數間劏房分租，

當時佢報價一間劏房裝修由6.5萬至7萬左右，之後扣埋租金等開支，可能都淨賺2、3萬左右。當時佢冇畀過圖紙我睇，但我就照畀錢佢開工。

T先生當時沒有多想，覺得不用工作，每月就有穩定收入相當吸引，於是與該位「投資達人」指引，以市價用長年期租約，租下約700呎單位，再找來「達人」旗下的裝修公司，投資數以十萬裝修。

豈料裝修遲遲未完工，更發現劏房裝修奇特。《東張西望》女主持利穎怡親身到場視察劏房，發現門底位置離奇中空，不禁笑言：「係咪疫情期間方便人送餐？」。

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而劏房內樓底矮，隨時撞到頭；劏房內的納米鋅盤，細到難以洗碗洗廚具；更有個超開放的廁所，裡面只有馬桶，玻璃門還未裝上，如廁不便。

T先生擔心完工後難以將單位出租，有機會損失大，拒絕付尾款，並向對方索償，惟對方反向T先生追討100萬裝修尾數，稱是工程和公司師傅停工費用。設計師拒絕向《東張西望》出示圖則。

節目還邀請到裝修專家Simon Tang為劏房畀意見。他表示，劏房走廊太窄、假天花太矮，家俬無法運入，且劏房電線外露，沒有穿管，非常危險。至於納米鋅盤上的儲物櫃，承托力不足，擺太重物品，隨時會櫃塌。

責任編輯：羅嘉欣

