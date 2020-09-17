【嚴厲爸媽】難頂高學歷父母事事出手教　大學讀雙學位兒子想離家出走︰當我係小朋友

▲ 一名男大學生分享，其高學歷父母事事都想出手教他，令他大感壓力。

父母的管教方式直接影響孩子的成長，過份嚴厲或放任都不適宜。一名男大學生在社交平台分享，其高學歷父母事事都想出手教他，「當我係小朋友好多嘢都唔識」，令他大感壓力，更萌生離家出走的想法。

嚴厲父母對兒子沒信心

一名中大男生投稿至facebook專頁「CUHK Secrets」指出，他的爸爸於某間大學教碩士學生，媽媽則是補習老師，而他現在是大學Year 5修讀雙學位課程。他坦言從小受父母嚴厲管束，即使上大學後讀書成績不差，父母仍對他沒信心。

有啲咩唔啱佢哋心水就話我唔好，甚至將20-30年前嘅思想隔硬塞落去我嗰度。

隨著他漸長，父母更是愈來愈擔心，以揀大學主修科為例，曾與父母「嘈到天氛地暗」，他們以將來找到甚麼工作來認定一個主修科如何，他分享父母對他的看法︰

未入大學睇死我將來一定一定唔會好outstanding（優秀），後來我揀double major（雙學位），佢至無咁tense（緊張）。

爸爸︰你唔係應該多謝我肯教你咩

9月開學兩星期，爸爸每晚吃飯都好像趕他交功課，問他「啲野識唔識呀，要唔要我教」，又表示「你唔係應該多謝我肯教你咩」。他自言也是一個受教的人，曾上堂後聽取父母的意見改進而獲B/B-，但未經他們指導的學科也取得B/B+。

父母認為「有人指點你當然好過你自己做，唔係你會攞個C返嚟」， 兒子呻他們只是照書上英文用中文說出來而已。他有一日在看課本時，爸爸坐在他隔離指這科由他教，擾攘一會才把爸爸打發離開。他深感︰

睇得出阿爸嘅ego（自我）好高，一直當我係小朋友好多嘢都唔識，當自己嗰套係啱晒。

網民勸有能力搬走重建自信

網民留言同情大學生的遭遇，認為「你父母要學識放手，係時候去證明自己」，鼓勵他「屋企人對你無信心，但你要對自己有信心」，建議他在父母面不能表現得太弱小。其中一位網民留言︰

屋企人好可能一輩子都唔會明白你，但你最明白自己。

此外，有網民提議他可以搬出來自己住，「能力唔夠就先住宿，畢業後錢唔夠可以住劏房」，希望他可以做回自己，慢慢重建自信，同時讓父母知道他已長大了。

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責任編輯︰王明芳