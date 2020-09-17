  • 30°C
香港時間 : 2020917日 (四) 13:58
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 小鬼離世 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【聖荷西謀殺案】導演潘源良讚鄭秀文做足功課　Sammi演從影以來最高難度角色

娛樂 13:38 2020/09/17

分享：

熱門 小鬼離世 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

鄭秀文指，《聖荷西謀殺案》的角色心理設計很立體。

鄭秀文（Sammi）與蔡卓妍（阿Sa）在新片《聖荷西謀殺案》合作鬥演技，而且Sammi及阿Sa更憑此片分別入圍第39屆香港電影金像獎最佳女主角（Sammi）及最佳女配角（阿Sa）。

《聖荷西謀殺案》導演潘源良導演指，鄭秀文飾演的Ling姐難度極高，她每次來到片場亦例必攜著厚甸甸的筆記到場，顯見做足功課，以最佳狀態上陣。

鄭秀文與蔡卓妍合作電影《聖荷西謀殺案》。

Sammi笑言：「以前拍戲，經常都沒劇本，很難可以做功課，《聖荷西謀殺案》不但有完整劇本，開機前，我們和導演、監製都溝通得很清楚，知道彼此會用怎樣的方式去演繹，然後各自去籌備個人的部分。」

她熟讀劇本，仔細推敲故事的前因後果，再走進Ling姐複雜的心理狀態，抽絲剝繭地逐層分析：「這個人物的情緒有很多轉折，設計相當立體，她對愛情有種執迷、放不低，故事去到最後，會令觀眾對她產生一份憐憫，基於這種執迷而累人累己。」

Sammi為Ling姐增肥10磅，並非潘導演的要求，而是Sammi的自發行動：「觀眾未必會一眼就看得出箇中分別，只不過胖了這10磅、8磅，整個姿態明顯會有別於自己，有助更加投入角色。」現實生活中，Sammi絕不會像Ling姐一樣，將愛恨放到最大，總之凡事不用太執著。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【聖荷西謀殺案】鄭秀文蔡卓妍17年後再合作　阿Sa曾情緒低落感激Sammi鼓勵
00:03 2020/09/08
【聖荷西謀殺案】鄭秀文蔡卓妍17年後再合作　阿Sa曾情緒低落感激Sammi鼓勵
【死因無可疑】林嘉欣袁劍偉夫妻檔再度合作　導演丈夫為一場戲激嬲老婆
18:37 2020/06/19
【死因無可疑】林嘉欣袁劍偉夫妻檔再度合作　導演丈夫為一場戲激嬲老婆
【幻愛】劉俊謙蔡思韵情侶檔封影帝影后　精神病患者同樣有權去愛與被愛
14:34 2020/07/02
【幻愛】劉俊謙蔡思韵情侶檔封影帝影后　精神病患者同樣有權去愛與被愛
鄭秀文 蔡卓妍 潘源良 電影 導演 編劇 歌手 演員

最高瀏覽

【小鬼離世】楊丞琳聞初戀情人小鬼死訊　崩潰大哭：怎麼回事
13:36 2020/09/16
【小鬼離世】楊丞琳聞初戀情人小鬼死訊　崩潰大哭：怎麼回事
【小鬼離世】台灣藝人「小鬼」黃鴻升離世　發現時屍體已僵終年36歲
13:04 2020/09/16
【小鬼離世】台灣藝人「小鬼」黃鴻升離世　發現時屍體已僵終年36歲
【小鬼離世】黃鴻升初步死因曝光　小鬼疑浴室滑倒撞破頭身亡
14:11 2020/09/16
【小鬼離世】黃鴻升初步死因曝光　小鬼疑浴室滑倒撞破頭身亡