【聖荷西謀殺案】導演潘源良讚鄭秀文做足功課　Sammi演從影以來最高難度角色

▲ 鄭秀文指，《聖荷西謀殺案》的角色心理設計很立體。

鄭秀文（Sammi）與蔡卓妍（阿Sa）在新片《聖荷西謀殺案》合作鬥演技，而且Sammi及阿Sa更憑此片分別入圍第39屆香港電影金像獎最佳女主角（Sammi）及最佳女配角（阿Sa）。

《聖荷西謀殺案》導演潘源良導演指，鄭秀文飾演的Ling姐難度極高，她每次來到片場亦例必攜著厚甸甸的筆記到場，顯見做足功課，以最佳狀態上陣。

▲ 鄭秀文與蔡卓妍合作電影《聖荷西謀殺案》。

Sammi笑言：「以前拍戲，經常都沒劇本，很難可以做功課，《聖荷西謀殺案》不但有完整劇本，開機前，我們和導演、監製都溝通得很清楚，知道彼此會用怎樣的方式去演繹，然後各自去籌備個人的部分。」

她熟讀劇本，仔細推敲故事的前因後果，再走進Ling姐複雜的心理狀態，抽絲剝繭地逐層分析：「這個人物的情緒有很多轉折，設計相當立體，她對愛情有種執迷、放不低，故事去到最後，會令觀眾對她產生一份憐憫，基於這種執迷而累人累己。」

Sammi為Ling姐增肥10磅，並非潘導演的要求，而是Sammi的自發行動：「觀眾未必會一眼就看得出箇中分別，只不過胖了這10磅、8磅，整個姿態明顯會有別於自己，有助更加投入角色。」現實生活中，Sammi絕不會像Ling姐一樣，將愛恨放到最大，總之凡事不用太執著。