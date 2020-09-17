【嚴重濕疹】少女患濕疹致全身有傷口接受脫敏治療改善　精神科醫生：嚴重濕疹患者或想自殺

▲ 嚴重濕疹患者Veronica全身有傷口，在接受脫敏治療後病情有改善。

轉季天氣是不少濕疹患者的惡夢。有嚴重濕疹患者自小患有濕疹，更嚴重至全身，包括頸部、眼眉、手臂等都有傷口，曾多次求醫服用抗敏藥及搽藥膏，及後接受脫敏治療，病況好轉不少。有精神科專科醫生表示，濕疹會導致患者持續痕癢，影響外觀、睡眠及社交，嚴重更會有自殺念頭。

▲ 香港過敏協會發表調查報告指，濕疹患者易引致情緒不穩。（香港過敏協會提供）

香港過敏協會於去年9月至11月期間，訪問了382名濕疹患者及照顧者，了解病人現時的生活質素、治療狀況、及對治療的期望等資料。結果顯示，患者最少5天感到皮膚劇烈痕癢；另約有9成患者曾因濕疹而持續三個月出現負面情緒，當中較多為感到煩躁、擔心及無助，當中有約6成患者表示擔心影響睡眠及影響外觀；16.5%的患者因受情緒影響而持續出現自殺念頭。

▲ 嚴重濕疹患者Veronica 從小就患有濕疹。（香港過敏協會提供）

現年23歲的Veronica是一名嚴重濕疹患者，她從小有濕疹伴隨著長大，病情曾在4至5歲時有好轉，但在約15至17歲時病情突然嚴重，令頸部、眼眉、手臂等位置均有，甚至因全身有傷口，頸部更因為有結痂而不能「擰頭」，身體未能正常排汗：

我當時情況無好轉，相信是因為正準備入大學，壓力好大，令情緒到影響皮膚狀況。

她提到患病期間，最難捱是在自己濕疹最嚴重的時候，當時不論是洗澡還是塗潤膚膏都會感到痛楚，整個過程維持了兩年，又擔心藥物會對身體有害：

在濕疹最嚴重的時候，我經常問自己，其實我是不是一輩子都是這樣呢？真的沒有藥可以幫到我嗎？

至2015年年底，她在完成過敏測試後發現是對塵蟎嚴重過敏，在過敏專科醫生建議下，開始嘗試脫敏治療，至幾個月前完成整個療程，病況明顯有好轉。至於部分濕疹患者會擔心自己的外表會被人以奇異目光注視，Veronica就表示身邊人的關切是重要的支援：

社交方面我覺得自己是好幸福的，因為身邊的人，朋友、家人及男朋友都會好關心我，不會因為我有濕疹而排擠我。我希望患者不要自責，同路人應該要互相支持！

▲ 精神科專科醫生鄧萬豪。（香港過敏協會提供）

精神科專科醫生鄧萬豪指，濕疹導致患者持續痕癢，會影響外觀、睡眠及社交，繼而引致患者有焦慮及抑壓，嚴重更會想自殺；而情緒亦有機會影響皮膚的健康程度等，濕疹及情緒兩者互相影響，或會一個惡性循環。另外，他提醒身邊濕疹患者是否有表達想死或自殺的念頭，或是覺得自己是別人的負累，情緒大起大落等，應及早介入協助。濕疹患者亦可以進行放鬆練習、向他人傾訴，或加入同伴支持小組等。

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記者：郭詩詩