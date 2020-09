【港姐2020】謝嘉怡首以冠軍身份接工作　Lisa努力儲錢有意在港置業

▲ 謝嘉怡當選後首次接工作。(大會提供)

應屆香港小姐冠軍謝嘉怡(Lisa)憑率真及勇於嘗試性格,成功吸納一眾粉絲。當選後的Lisa表示表示對演出工作甚有興趣,更積極練習廣東話,日前謝嘉怡當選後首份工作,便為樓盤拍宣傳片。Lisa並要應付大量中文,絕對是大挑戰!

Lisa面對鏡頭表現自然,坦言因為經過港姐受訓,故每次出鏡都信心倍增。今次要獨挑大旗,直言非常緊張。拍攝合共花了十多小時,但Lisa毫無怨言,非常專業。

由於不諳中文,Lisa為了應付長長的中文對白,事前花了不少時間準備。「最難是學講對白,因為稿是中文字,我要寫拼音,才知道內容。」雖然讀對白時有困難,但Lisa的努力有目共睹,相信未來日子會愈講愈好。

是次拍攝,Lisa到訪『ARTLANE藝里坊』,該處由17位本地及國際知名藝術家,以不同創意、筆觸及風格,以整個小區戶外牆身、街道甚至梯級等空間作畫布,創作26幅大型壁畫,以Urban Art打造全港首個以壁畫活化都市的藝文蘇豪小區。

Lisa說︰「我本身喜歡畫畫,雖然不是好叻,故平時會多看藝術家畫作,去博物館欣賞畫家作品。」

▲ 自言喜歡此張畫作。(大會提供)

她指在ARTLANE喜歡其中一幅一名女子在山上及IFC旁邊起舞的作品,她說︰「我覺得自己好像此女子,好有感覺。成為香港小姐之後,我仍是好開心!在蘇格蘭有句說話,如果好開心會講『we are on top of the world』(即開心的程度達到最高點。)」

今次回港參選港姐,有爸爸Peter陪同,Lisa透露媽咪稍後時間將會來港,但爸爸因為在英國仍有生意,所以未能長時間陪伴。

現時Lisa會主力留在香港發展,她亦有在港置業的打算。「我都想在香港買樓,所以要努力儲錢,如果合適時就會買。」年紀少少的她,已有置業想法,相信Lisa努力就很快夢想成真。