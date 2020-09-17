【港姐2020】謝嘉怡首以冠軍身份接工作　Lisa努力儲錢有意在港置業

▲ 謝嘉怡當選後首次接工作。（大會提供）

應屆香港小姐冠軍謝嘉怡（Lisa）憑率真及勇於嘗試性格，成功吸納一眾粉絲。當選後的Lisa表示表示對演出工作甚有興趣，更積極練習廣東話，日前謝嘉怡當選後首份工作，便為樓盤拍宣傳片。Lisa並要應付大量中文，絕對是大挑戰！

Lisa面對鏡頭表現自然，坦言因為經過港姐受訓，故每次出鏡都信心倍增。今次要獨挑大旗，直言非常緊張。拍攝合共花了十多小時，但Lisa毫無怨言，非常專業。

由於不諳中文，Lisa為了應付長長的中文對白，事前花了不少時間準備。「最難是學講對白，因為稿是中文字，我要寫拼音，才知道內容。」雖然讀對白時有困難，但Lisa的努力有目共睹，相信未來日子會愈講愈好。

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是次拍攝，Lisa到訪『ARTLANE藝里坊』，該處由17位本地及國際知名藝術家，以不同創意、筆觸及風格，以整個小區戶外牆身、街道甚至梯級等空間作畫布，創作26幅大型壁畫，以Urban Art打造全港首個以壁畫活化都市的藝文蘇豪小區。

Lisa說︰「我本身喜歡畫畫，雖然不是好叻，故平時會多看藝術家畫作，去博物館欣賞畫家作品。」

▲ 自言喜歡此張畫作。（大會提供）

她指在ARTLANE喜歡其中一幅一名女子在山上及IFC旁邊起舞的作品，她說︰「我覺得自己好像此女子，好有感覺。成為香港小姐之後，我仍是好開心！在蘇格蘭有句說話，如果好開心會講『we are on top of the world』(即開心的程度達到最高點。)」

今次回港參選港姐，有爸爸Peter陪同，Lisa透露媽咪稍後時間將會來港，但爸爸因為在英國仍有生意，所以未能長時間陪伴。

現時Lisa會主力留在香港發展，她亦有在港置業的打算。「我都想在香港買樓，所以要努力儲錢，如果合適時就會買。」年紀少少的她，已有置業想法，相信Lisa努力就很快夢想成真。