【韭菜功效】韭菜為補陽之品孕婦忌食　中醫拆解韭菜價值：韭菜根抗癌、韭菜籽養肝固精

▲ 註冊中醫陳頌茵指，韭菜為補陽之品孕婦忌食。

韭菜獨特的氣味讓人又愛又恨，但你知道韭菜在中藥學上有藥用價值嗎？註冊中醫陳頌茵接受TOPick訪問時表示，韭菜為補陽之品，其葉、莖、花包、根、籽部位都可食用，而且有不同的功效。不過她提醒，由於韭菜補陽，孕婦忌食，而皮膚病患者、感冒期間的人士也要避免進食。

陳醫師指韭菜又稱陽起草，據《本草綱目》「韭菜生性澀，熟甘酸。」。而不同食法、部位都有不同的藥用價值：「生汁主上氣，喘息欲絕，解肉脯毒。煮汁飲，能止消咳盗汗，韭籽補肝及命門，治小便頻數，遺尿。」

簡單而言，韭菜具有健脾和胃、溫補腎陽作用，能應用於跌打損傷、吐血、通經、催乳、遺精、咳喘、化痰、理氣方面。

韭菜各部位都有不同功效，其中韭菜能降三高、提高性功能、對冠心病有一定治療作用；韭菜根能保護胃黏膜、能抗食道癌及胃癌；韭菜籽能改善性腺功能、抗衰老等。

韭菜降三高、治療冠心病

中醫學認為，韭菜具有疏肝健脾、溫腎助陽、袪瘀行滯、平喘化痰的功效。《分類草藥性》指：「治風熱，消食積，明目清昏，補遺精，止鼻血，清虛火，搽疳瘡，熏喉蟻癢。」

另外，中藥學研究中發現韭菜含有維他命A、B、C、胡蘿蔔素、脂肪，其硫化合物的揮發油成分是獨特香氣來源，主要藥理作用為蒜素，可以促進食欲、消炎殺菌、降血糖、降血脂、降血壓、抗血小板凝聚、提高性功能、並對冠心病有一定治療作用。

韭菜根保護胃黏膜

至於韭菜根，中醫學認為有養肝通絡、散瘀活血、止血止瀉功效。中藥學研究則發現韭菜根含硫化合物、木質素和酚性化合物，可保護胃黏膜、抗食道癌及胃癌、保護神經和抗氧化作用。

韭菜籽改善尿頻、陽萎

陳醫師指，韭菜籽性溫味甘，是韭菜乾燥的成熟種籽，據《別錄》記載「主夢泄精，溺白。」中醫學認為韭菜籽可溫腎補陽、養肝固精，所以對腰膝冷痛、尿頻、陽萎、滑精、帶下有一定幫助。

另外，中藥學研究又發現韭菜籽的胺基酸和揮發油含量都很高，有雄性激素樣作用，可以改善性腺功能、抗衰老及提高免疫力及保護肝臟細胞。

不過，由於韭菜整體上為補陽之物，陳醫師提醒孕婦不能食用：

容易引致子宮興奮收縮，會動傷胎氣至胎動不安，嚴重時會引致流產，所以不應在懷孕期內進食。

另外以下人士亦不宜進食韭菜，否則容易導致眼睛分泌物增多：

感冒期間

久病體虛

陰虛體質

肝陽上亢

皮膚病患者：加重痕癢

如腸胃功能弱者（消化力差、消化道潰瘍）、大病中或病初癒，亦不應進食韭菜，尤其「夏韭」纖維粗糙，容易引致消化不良及腹瀉。

韭菜、韭菜花、韭黃營養不同，詳請見【下一頁】

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記者：楊宛茜