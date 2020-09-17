【救救動物】貓屎咖啡背後殘忍真相　麝香貓被囚禁淪咖啡豆生産機器

▲ 貓屎咖啡背後殘忍真相，麝香貓被囚禁淪咖啡豆生産機器。

「貓屎咖啡」（Kopi Luwak）又名為「麝香貓咖啡」，經由麝香貓吃掉並排泄出來的咖啡豆製成，被評為全球十大昂貴咖啡之首。但原來一杯咖啡背後，隱藏著殘忍真相。亞洲善待動物組織（PETA Asia）近日揭發貓屎咖啡産業內幕，直擊麝香貓被虐待的過程。

囚禁鐵籠大半生致精神失常

亞洲善待動物組織近日於facebook專頁分享片段，揭露生産貓屎咖啡的殘忍實況。調查員於去年暗訪印尼峇里島10家生產「貓屎咖啡」的麝香貓農場，發現麝香貓被關在狹小、骯髒的鐵籠內。

部分麝香貓因長期囚禁導致精神失常，更有麝香貓因自殘令身上出現嚴重傷口。片段亦拍到一隻麝香貓雙眼已經失明，卻被逼繼續餵食和生産咖啡豆。

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價值耗盡後遺森林自生自滅

以往商人會在叢林撿取野生麝香貓排泄的咖啡豆，但許多不義商人會從野外抓捕麝香貓飼養。組織指，雖然麝香貓被列為瀕危保護動物，但牠們往往在6個月大的時候就被人從野外捕捉，餘生都在籠子裡度過。

當牠們的價值被消耗殆盡，就會被遺棄於森林自生自滅，或賣到活體動物市場等候宰殺。

不過，當地導遊向遊客介紹貓屎咖啡時，卻會謊稱咖啡豆是從野外撿取。

PETA：請停止購買貓屎咖啡

組織指出，除了貓屎咖啡外，還有許多高品質、不傷害動物的咖啡豆供選擇，呼籲大眾避免購買以虐待動物換來的殘忍「貓屎咖啡」。

責任編輯：熊詠思