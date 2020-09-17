【幼稚園報名】2021/22學年熱門幼稚園報名須知　部分幼稚園面試改為提交影片展示孩子才能

▲ 家長要留意熱門幼稚園報名日期。

多間幼稚園於9月開始接受2021/22年度的K1入學申請，家長要留意心儀學校的報名日期，一不留神就容易錯過。TOPick整合了10間熱門幼稚園，包括報名日期、面試時間及詳情等，助家長掌握更多報考幼稚園資訊。

銅鑼灣維多利亞幼稚園暨國際幼兒園

報名日期為即日至10月12日，面試日期首輪為10月19日至31日。鑑於新冠肺炎疫情，幼稚園首輪接見改為遞交影片，影片長度不多於2分鐘，展示自理能力、大小肌肉發展、與父母交流互動、表達能力等。

首輪接見後，部分申請者將獲邀參與第二輪接見，家長將個別收到通知，第二輪將於11月18日至27日舉行。學校不參與「免費優質幼稚園教育計劃」。

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學之園幼稚園暨雙語幼兒園

學之園有7間分校，分別是青衣灝景校、紅磡昇御海逸校、大角咀凱帆校、將軍澳海翩康城校、馬鞍山迎海校、鰂魚涌君豪校、長沙灣星匯校。報名日期為即日至10月20日，面試將於11月舉行。每名申請者只可報讀一間校舍。

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維多利亞教育機構幼稚園

報名日期為即日至10月12日，首輪面試將於11月14日或11月16日舉行，家長將透過電郵收取校方安排的面試時間，每名申請者可由最多兩名成人陪同入校園，但只可由一人陪同進入課室。部分申請者會有第二輪面見，於11月23日至27日舉行。取錄結果將於12月11日公布。維多利亞教育機構有8間分校，包括寶翠校舍、君匯港校舍、海峰園校舍、何文田校舍等。

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民生書院幼稚園

網上報名時間由10月7日至10日，第一階段面試，家長須於11月2日至4日按學校網頁指引，上載一段不多於2分鐘的影片，展示幼兒個人獨特之處及親子關係。校方會按影片中幼兒表現，選出900名幼兒參與第二階段面試。第二階段面試將於11月21日舉行，以親身面見形式。取錄結果將於12月12日以郵遞方式通知。

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協恩中學附屬幼稚園

家長須於網上下載申請表格，並於9月18日或之前以郵寄方式遞交申請表。校方將於11月上旬通知家長面試日期和時間，並於12月18日前於學校網站公布取錄結果。

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啟思幼稚園幼兒園

啟思幼稚園幼兒園有9間分校，其中只有九龍塘正校不參加「免費優質幼稚園教育計劃」，其餘位於杏花邨、匯景、青衣、屯門等地的分校均參加。報名日期為即日至10月24日，網頁未有提供面試詳情。

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救世軍幼稚園

救世軍有11間分校，全部參與「免費優質幼稚園教育計劃」。家長可在網頁下載申請表格，或逢星期四下午2至4時到校索取表格。家長須逢星期四下午2至4時親臨學校，或以郵遞方式交表，校方不接受以傳真或電郵方式。

每年10月起校方寄出面試通知書，每所學校會根據名額及輪候編號安排約見，並非所有申請者均獲面試機會。面試於11月舉行，以個別或小組形式與家長面談，教師會從旁觀察兒童在遊戲時的表現。

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九龍禮賢學校暨幼稚園

家長可於即日至10月12日在學校網頁下載報名表或親臨學校索取，並於10月9日、10日或12日交回學校，校方不接受郵寄方式。面試日期為12月4日及5日，校方會發信通知。

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德萃幼稚園

德萃有3間分校，位於太子、紅磡及馬鞍山，校方於即日至9月30日接受網上報名，面試將於10月舉行，但因應疫情關係，面試改為於網上進行，申請人亦須完成一份網上的問卷，校方會在11月公布面試結果。

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寶血幼稚園

幼稚園已參加「免費優質幼稚園教育計劃」，家長可於9月28日至10月9日於網上申請，面試將於11月20日或21日舉行，校方會透過談話、遊戲、觀察及簡單的應對等作評估。

如11月6日或之前教育局未宣布幼稚園復課，面試將改為拍攝影片，家長需於11月9日至13日上載幼兒生活影片供面試，包括禮貌、語言表達、肢體能力、自理能力等，校方將於11月16至20日利用google meeting與家長及小朋友面談。取錄結果將於12月9日網上公布。

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責任編輯︰林愛娜