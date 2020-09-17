【中美角力】內地企業禁員工用蘋果iPhone　違者直接開除

▲ 中國江蘇鹽城一間公司竟於日前發出內部通告，要求所有使用蘋果手機的員工，30天內改用國產品牌手機。

中美角力持續，美國對華為的新禁令於9月15日生效，不少廠商都已被勒令停止向華為提供零件，無疑令華為面臨晶片短缺危機。不過，中國江蘇鹽城一間公司竟於日前發出內部通告，要求所有使用蘋果（Apple）手機的員工，30天內改用國產品牌手機，若堅持購買Apple iPhone的員工則會被直接辭退。

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據內地媒體報道，該企是考慮到公司的商業機密和員工信息安全問題，聲稱Apple 手機連德國總理都在監聽，於是貼出公告要求員工遵守，要求更換國產品牌手機，否則會按照自動離職處理。通告又指，如果員工購買華為品牌手機，將提供按零售價格15%的補貼。

▲ 通告指，如果員工購買華為品牌手機，將提供按零售價格15%的補貼。

這則通告引起內地網民熱烈爭議，而該企有員工表示，由於Apple蘋果手機不可信，但公司的內部文件都經由手機傳輸，擔心公司機密外洩。亦有員工指，身為一個中國人，應該支持國產品牌，而且公司只是要求使用國產品牌手機，並沒有指定員工一定要換華為，沒有甚麼問題。加上大部分員工都喜歡使用華為手機，公司是曾徵求員工意見才決定補貼員工購買華為手機，認為這也是給員工的一個福利。

不少網民對此都有不同的看法，有人認為公司此舉太霸道，有強迫買賣之嫌；亦有人指，如果因為不用國產手機就辭退員工，可以循法律途徑反告公司，也有網友建議，該公司的電腦系統也不應使用微軟（Microsoft），應改為使用國產系統。

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華為創始人任正非早前亦曾表示，自己的家人都在使用蘋果手機，因為蘋果手機的生態做得很好，不能狹隘的認為愛華為就得使用華為手機。

責任編輯：施雯雯